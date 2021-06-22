Sihirli Annem'in Çilek'inin şaşırtan değişimi! Akıllarda 'Çilek' karakteriyle yer eden Zeynep Özkaya'nın son hali...

İşte Sihirli Annem'in Çilek'i olarak bilinen Zeynep Özkaya'nın son hali...
SİHİRLİ ANNEM'İN ÇİLEK'İNİN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTIYOR!
İlk kez 2003 senesinde yayınlanan ve 7 sezon süren Sihirli Annem dizisi, pek çok jenerasyon tarafından sevilen diziler arasında bulunuyor.
Dizinin sevilen çocuk karakterlerinden 'Çilek'i canlandıran Zeynep Özkaya'nın dizi sonrasındaki değişimi ise sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor.
ÇİLEK'İN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI!
1998 doğumlu olan Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya, şu anda 23 yaşında.
SIK SIK PAYLAŞIM YAPIYOR
Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşımlarda bulunup takipçileriyle özel yaşamını paylaşan Zeynep Özkaya'nın yaptığı paylaşımlar ilgiyle takip ediliyor.
EKRANLARDAN UZAK YAŞAMINA DEVAM EDİYOR
Sihirli Annem dizisi sonrasında İki Aile, Eyvah Halam ve Altındağlı dizilerinde de rol alan Özkaya, uzun bir süredir ekranlardan uzak şekilde yaşamına devam ediyor.
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