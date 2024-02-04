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  4. Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner kocaman oldu! Defne Joy Foster paylaşımı dikkat çekti

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner kocaman oldu! Defne Joy Foster paylaşımı dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.02.2024 08:05 | Son Güncelleme:
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'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan ve çok genç yaşta hayatını kaybeden Defne Joy Foster ölüm yıl dönümünde anıldı. Sihirli Annem dizisinde kızı Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner de yaptığı paylaşımla ve değişimiyle gündeme geldi.

Defne Joy Foster, ölümünün 13'üncü yılında da unutulmadı. 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile gönüllere taht kuran ve genç yaşında ölen Defne Joy Foster'ı Sihirli Annem oyuncuları da unutmadı.

Sihirli Annem dizisinde kızı Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner paylaşımıyla dikkat çekti.


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Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner paylaştığı makyaj videosunda Defne Joy Foster ile anılarından bahsetti. Şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak da tanınan Jennifer Boyner "Kendime onun makyajını yapacağım" dedi.

Boyner konuşmasında "Defne abla o kadar eğlenceliydi ki sete geldiği zaman setin atmosferi değişirdi" dedi.

Defne Joy'da evlerinin anahtarı olduğunu da söyleyen Sihirli Annem'in Toprak'ı "Bir gün baktım yanıma kıvrılmış o kadar tatlı bir an oluşmuştu ki... Umarım olduğu yerde çok mutludur" ifadelerini kullandı.

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'in değişimi de görenleri şaşırttı. Genç fenomene "Ne güzelsin" yorumları yağdı.

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