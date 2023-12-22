Sihirli Annem'in Tuğçe’si Damla Ersubaşı'dan şok itiraf! Ağlaya ağlaya anlattı 'Uyuşturucuya düştüm... Parayı da tek başıma yedim' Eski eşini böyle suçladı

"PİSLİĞİ, TEHDİDİ, ŞİDDETİ BİTMEDİ"

Ersubaşı, "Neyse sonra Mustafa sürekli beni bununla tehdit etti. Tamam mı? Beni bununla tehdit etti. Önce dedi ki bunu aileme söylerim dedi. Çocukları bana vereceksin dedi. Tamam senin pisliğinden kurtulayım yeter ki dedim çocuklar sende kalsın dedim. Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var, hepsinin de zaten delillerini sunacağım bundan önce. Ondan sonra yetmedi dedi ki çocukları da verdim, pisliği bitmedi, bırakmadı, tehdidi de bitmedi, şiddeti de bitmedi... Parayı da ödüyorum ama ben bu arada, ablasına, abisine..." şeklinde konuştu.