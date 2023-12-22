Sihirli Annem'in Tuğçe’si Damla Ersubaşı'dan şok itiraf! Ağlaya ağlaya anlattı 'Uyuşturucuya düştüm... Parayı da tek başıma yedim' Eski eşini böyle suçladı

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sihirli Annem'de Tuğçe karakterini canlandıran ve şimdilerde 2 çocuk annesi olan Damla Ersubaşı, 2016 yılında dünya evine girdiği eşinden 2020 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Sık sık sosyal medyada çok konuşulacak paylaşımlar yapan ünlü isim bu kez paylaştığı bir videoyla ağızları açık bıraktı.
Damla Ersubaşı söz konusu videoda ağlaya ağlaya kamera karşısına geçti.
Ersubaşı ilk olarak herkesi şoke eden itirafını yaptı.
Ersubaşı, "Şimdi ben bir dönem kışın... Uyuşturucuya düştüm, uyuşturucu batağına düştüm, uyuşturucu içtim, sonra parayı kumarda harcadım, uyuşturucuda harcadım. Tamam mı?" dedi.
Devamında "Bu para da eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabii bunu, çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim, Mustafa'nın hiçbir alakası yok.." ifadelerini kullandı.
Ersubaşı, "Neyse sonra Mustafa sürekli beni bununla tehdit etti. Tamam mı? Beni bununla tehdit etti. Önce dedi ki bunu aileme söylerim dedi. Çocukları bana vereceksin dedi. Tamam senin pisliğinden kurtulayım yeter ki dedim çocuklar sende kalsın dedim. Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var, hepsinin de zaten delillerini sunacağım bundan önce. Ondan sonra yetmedi dedi ki çocukları da verdim, pisliği bitmedi, bırakmadı, tehdidi de bitmedi, şiddeti de bitmedi... Parayı da ödüyorum ama ben bu arada, ablasına, abisine..." şeklinde konuştu.