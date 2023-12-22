MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sihirli Annem'in Tuğçe’si Damla Ersubaşı'dan şok itiraf! Ağlaya ağlaya anlattı 'Uyuşturucuya düştüm... Parayı da tek başıma yedim' Eski eşini böyle suçladı

Sihirli Annem'in Tuğçe’si Damla Ersubaşı'dan şok itiraf! Ağlaya ağlaya anlattı 'Uyuşturucuya düştüm... Parayı da tek başıma yedim' Eski eşini böyle suçladı

22.12.2023 12:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisinin Tuğçe'si olarak tanınan ve sosyal medyayı yoğun şekilde kullanan Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Çalkantılı hayatıyla sık sık gündem olan Ersubaşı, son olarak paylaştığı bir video ile herkesi şoke etti. Bir dönem uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda ve uyuşturucuda harcadığını itiraf eden Ersubaşı, "Çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi Mustafa Can Keser ve ailesi" dedi.

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sihirli Annem'de Tuğçe karakterini canlandıran ve şimdilerde 2 çocuk annesi olan Damla Ersubaşı, 2016 yılında dünya evine girdiği eşinden 2020 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Sık sık sosyal medyada çok konuşulacak paylaşımlar yapan ünlü isim bu kez paylaştığı bir videoyla ağızları açık bıraktı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

İTİRAFLAR, SUÇLAMALAR... DAMLA ERSUBAŞI'DAN OLAY VİDEO

Damla Ersubaşı söz konusu videoda ağlaya ağlaya kamera karşısına geçti.

Ersubaşı ilk olarak herkesi şoke eden itirafını yaptı.

"BİR DÖNEM UYUŞTURUCU BATAĞINA DÜŞTÜM"

"BİR DÖNEM UYUŞTURUCU BATAĞINA DÜŞTÜM"

Ersubaşı, "Şimdi ben bir dönem kışın... Uyuşturucuya düştüm, uyuşturucu batağına düştüm, uyuşturucu içtim, sonra parayı kumarda harcadım, uyuşturucuda harcadım. Tamam mı?" dedi.

"PARA DA ESKİ KOCAMIN AİLESİNİN PARASIYDI! TEK BAŞIMA YEDİM"

"PARA DA ESKİ KOCAMIN AİLESİNİN PARASIYDI! TEK BAŞIMA YEDİM"

Devamında "Bu para da eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabii bunu, çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim, Mustafa'nın hiçbir alakası yok.." ifadelerini kullandı.

"PİSLİĞİ, TEHDİDİ, ŞİDDETİ BİTMEDİ"

"PİSLİĞİ, TEHDİDİ, ŞİDDETİ BİTMEDİ"

Ersubaşı, "Neyse sonra Mustafa sürekli beni bununla tehdit etti. Tamam mı? Beni bununla tehdit etti. Önce dedi ki bunu aileme söylerim dedi. Çocukları bana vereceksin dedi. Tamam senin pisliğinden kurtulayım yeter ki dedim çocuklar sende kalsın dedim. Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var, hepsinin de zaten delillerini sunacağım bundan önce. Ondan sonra yetmedi dedi ki çocukları da verdim, pisliği bitmedi, bırakmadı, tehdidi de bitmedi, şiddeti de bitmedi... Parayı da ödüyorum ama ben bu arada, ablasına, abisine..." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Damla Ersubaşı sihirli annem anne karakteri turu tuğçe kara
En Çok Okunan Haberler
Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Yeşilay'da uyuşturucu şoku!

Yeşilay'da uyuşturucu şoku!

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

Halka arzlarda ibre terse döndü! 'Tavan' beklerken 'taban' oldu

Halka arzlarda ibre terse döndü! 'Tavan' beklerken 'taban' oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş tablosu... İşte masadaki oran!

SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş tablosu... İşte masadaki oran!

İsmailağa Cemaati harekete geçti, RTÜK'ten açıklama geldi

İsmailağa Cemaati harekete geçti, RTÜK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.