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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı eridi! Son pozlarına yorum yağdı

20.03.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı bir dönem mide küçültme ameliyatı yaptırdı. 6,5 ayda 41 kilo veren oyuncu hem son haliyle hem de estetikler sebebiyle değişimiyle gündemde. Ersubaşı son halini paylaşınca epey bir dikkat çekti.

2018'de mide küçültme ameliyatı geçiren Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı, 41 kilo vermiş ve müthiş bir değişim geçirmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo veren Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Zayıflamasının dışında pek çok estetik operasyon da yaptıran ve göğüslerine de silikon tattıran Damla Ersubaşı'nın son haline yorum yağdı.

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Oyuncuyu görenler "Çok güzel görünüyorsunuz", "Estetikten surat bebek olmuş", "Estetik çok fazla", "Ne güzel zayıflamışsın" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Damla Ersubaşı sihirli annem anne karakteri tuğçe kara

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