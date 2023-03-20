Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı eridi! Son pozlarına yorum yağdı

2018'de mide küçültme ameliyatı geçiren Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı, 41 kilo vermiş ve müthiş bir değişim geçirmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo veren Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Zayıflamasının dışında pek çok estetik operasyon da yaptıran ve göğüslerine de silikon tattıran Damla Ersubaşı'nın son haline yorum yağdı.

Oyuncuyu görenler "Çok güzel görünüyorsunuz", "Estetikten surat bebek olmuş", "Estetik çok fazla", "Ne güzel zayıflamışsın" yorumlarında bulundu.