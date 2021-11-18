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Siirt'te "Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı

18.11.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te "Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya karşı "Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, Siirt İl Jandarma Komutanlığından komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Siirt'te "Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı

Siirt'te "Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı

Siirt'te "Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı

Siirt'te "Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı

Siirt'te "Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı

Siirt'te "Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı

Siirt'te "Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı

Siirt'te "Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı

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