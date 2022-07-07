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Silahlı saldırıda ölen doktor için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

07.07.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silahlı saldırıda ölen doktor için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya için 10 yıl görev yaptığı Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yenişehir Çamlık Camisi'nde kılınan namaza, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karakaya'nın görev yaptığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, eski mesai arkadaşları, dostları ve vatandaşlar katıldı.

Karakaya için saf tutan mesai arkadaşları, namazın ardından dua etti.

Kentte sağlık alanında faaliyet gösteren bazı sendikalar da Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı.

Silahlı saldırıda ölen doktor için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

Silahlı saldırıda ölen doktor için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

Silahlı saldırıda ölen doktorun öldürülmesi Karabük'te kınandı

Silahlı saldırıda ölen doktorun öldürülmesi Karabük'te kınandı

Silahlı saldırıda ölen doktorun öldürülmesi Karabük'te kınandı

Silahlı saldırıda ölen doktorun öldürülmesi Karabük'te kınandı

Silahlı saldırıda ölen doktor için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

Silahlı saldırıda ölen doktor için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

Silahlı saldırıda ölen doktor için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

Silahlı saldırıda ölen doktor için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

Silahlı saldırıda ölen doktor için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

Silahlı saldırıda ölen doktor için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Karabük Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Doğa Eczanesi
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