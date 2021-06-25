Sınav sabah kahvaltısı nasıl olmalı? Sınavda zihin açan besinler...

Sınavlarda öğrencilere yeteri kadar ders çalışmanın yanında yenilen yiyecekler de oldukça fayda sağlar. Yediklerimize dikkat etmek, özellikle sınav öncesinde sindirim sistemimizi rahatlatmamız açısından oldukça önem teşkil eder. Konsantrasyonu artıcı, zihin açıcı birçok yiyecek bulunmaktadır. Karbonhidrat ve protein yönünden ağırlıklı bir kahvaltı, sınav sabahında oldukça faydalı olabilir.

Sınav sabahı kahvaltı nasıl yapılmalı?

Dengeli bir kahvaltı! Sınavda yeterli bir şekilde çalışmak kadar, sınav öncesinde yediğimiz yiyecekler de oldukça büyük bir öneme sahiptir. Sınav sabahı karbonhidrat ve protein destekli bir kahvaltı yapılması önerilir. Bu sebeple kahvaltıda; süt, peynir ve yumurta gibi besinler tüketebilirsiniz. Bu yiyecekler aynı zamanda tokluk hissini de artıran besinlerdir. Poğaça, simit gibi hamur işleri ise kesinlikle tercih edilmemelidir.

Tatlı ve şekerli şeyler yenmemeli Sınavdan önce şeker tüketmemek oldukça önemlidir. Kan şekerinin dengelenmesi başarı oranını artırmada büyük rol oynar. Bu yüzden sınavdan önce çikolata veya tatlı gibi besinleri tüketmemeliyiz. Bunun yanında kan şekerimizi daha dengeli ve yavaş bir şekilde yükselten kepekli ekmek, süt ve süt ürünleri veya meyve tercih edilmelidir.

Konsantrasyon için Omega - 3 Konsantrasyonu artırmak için ise Omega-3 tercih edilebilir. Sınavdan bir gün önce akşam yemeğinde balık tercih etmek hafızayı kuvvetlendirir. Balık, içindeki Omega-3 sayesinde öğrenme ve konsantrasyon konusunda yardımcı olur.

Fast-Food'dan uzak durun! Lifli yiyeceklerden uzak durmak da önemli bir başka konudur. Özellikle fast food ürünlerde lif oranı oldukça fazladır. Bu ürünler içerisindeki fazla miktarda yağ ve şeker bulundurur. Bu tarz sindirilmesi güç yiyeceklerden uzak durmak önemlidir. İçerisindeki yüksek şeker miktarı kişiyi hızlı acıktırır.