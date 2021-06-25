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Sınav sabah kahvaltısı nasıl olmalı? Sınavda zihin açan besinler...

25.06.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sınavına az bir zaman kala birçok öğrenci için besinler oldukça önemli. Sınavlardan önce daha sağlıklı ve hafif şeyler yemek, sınavda stres anında vücudun vereceği tepkilerden en az şekilde etkilenerek, öğrencilere daha kolay bir sınav geçirmelerinde yardımcı olur. Bunun yanında zihin açıcı besinler de bulunmaktadır. Haberimizde sınav öncesinde zihin açan yiyecekleri sizin için derledik…

Sınavlarda öğrencilere yeteri kadar ders çalışmanın yanında yenilen yiyecekler de oldukça fayda sağlar. Yediklerimize dikkat etmek, özellikle sınav öncesinde sindirim sistemimizi rahatlatmamız açısından oldukça önem teşkil eder. Konsantrasyonu artıcı, zihin açıcı birçok yiyecek bulunmaktadır. Karbonhidrat ve protein yönünden ağırlıklı bir kahvaltı, sınav sabahında oldukça faydalı olabilir.

Sınav sabahı kahvaltı nasıl yapılmalı?

Dengeli bir kahvaltı!

Dengeli bir kahvaltı!
Sınavda yeterli bir şekilde çalışmak kadar, sınav öncesinde yediğimiz yiyecekler de oldukça büyük bir öneme sahiptir. Sınav sabahı karbonhidrat ve protein destekli bir kahvaltı yapılması önerilir. Bu sebeple kahvaltıda; süt, peynir ve yumurta gibi besinler tüketebilirsiniz. Bu yiyecekler aynı zamanda tokluk hissini de artıran besinlerdir. Poğaça, simit gibi hamur işleri ise kesinlikle tercih edilmemelidir.

Tatlı ve şekerli şeyler yenmemeli

Tatlı ve şekerli şeyler yenmemeli
Sınavdan önce şeker tüketmemek oldukça önemlidir. Kan şekerinin dengelenmesi başarı oranını artırmada büyük rol oynar. Bu yüzden sınavdan önce çikolata veya tatlı gibi besinleri tüketmemeliyiz. Bunun yanında kan şekerimizi daha dengeli ve yavaş bir şekilde yükselten kepekli ekmek, süt ve süt ürünleri veya meyve tercih edilmelidir.

Konsantrasyon için Omega - 3

Konsantrasyon için Omega - 3
Konsantrasyonu artırmak için ise Omega-3 tercih edilebilir. Sınavdan bir gün önce akşam yemeğinde balık tercih etmek hafızayı kuvvetlendirir. Balık, içindeki Omega-3 sayesinde öğrenme ve konsantrasyon konusunda yardımcı olur.

Fast-Food'dan uzak durun!

Fast-Food'dan uzak durun!
Lifli yiyeceklerden uzak durmak da önemli bir başka konudur. Özellikle fast food ürünlerde lif oranı oldukça fazladır. Bu ürünler içerisindeki fazla miktarda yağ ve şeker bulundurur. Bu tarz sindirilmesi güç yiyeceklerden uzak durmak önemlidir. İçerisindeki yüksek şeker miktarı kişiyi hızlı acıktırır.
Önemli bir başka konu ise, sınav öncesi dışarıdan yemek yenmemesi. Gıda zehirlenmelerine karşı dikkatli olmak amacıyla sınav öncesi dışarıdan yemek yememeye dikkat edilmesi gerekir.
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Anahtar Kelimeler:
sınav
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