Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 4 film birden vizyona giriyor (18 Mart 2022)

Michael Bay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen, Eiza Gonzalez, Moses Ingram ve Garret Dillahunt'un başrollerinde oynadığı 'Ambulans' izleyiciyle buluşacak. Belgesel türündeki “Orman Vatandır: Çanakkale Ruhu” filmi bambaşka bir bakış açısıyla ormanlara dikkat çekecek. Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodavar imzalı 'Paralel Anneler', seyircisini yeni bir evrende buluşturacak. Bu hafat çocuklar ise Neşeli Kanatlar: Büyük Göç filmiyle eğlenceli dakikalar yaşayacak.

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AMBULANS Aksiyon ve gerilim türündeki film, karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı olan eski bir askerin, birçok suça bulaşmış, evlatlık erkek kardeşiyle kalkıştığı banka soygununun beklenmedik şekilde gelişmesinin ardından yaşananları konu ediniyor.

NEŞELİ KANATLAR: BÜYÜK GÖÇ Christopher Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon film 'Neşeli Kanatlar: Büyük Göç', yaramaz bir kaz ile iki ördek yavrusu arasında yaşananları işliyor.

ORMAN VATANDIR- ÇANAKKALE RUHU Yönetmenliğini Mehmet Balaban ile Mehmet Ali Sevimli'nin üstlendiği, 'Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu' filmi, Çanakkale'deki ormanların barındırdığı hikayeleri ve ormanları korumaya çalışan insanları odağına alıyor. Belgesel türündeki filmin başrollerini Murat Tavlı, Ferit Kılıç, Harun Kocatürk ve Korkut Çözer paylaştı.