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  4. Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 4 film birden vizyona giriyor (18 Mart 2022)

Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 4 film birden vizyona giriyor (18 Mart 2022)

18.03.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 4 film sinemaseverlerle buluştu.

Michael Bay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen, Eiza Gonzalez, Moses Ingram ve Garret Dillahunt'un başrollerinde oynadığı 'Ambulans' izleyiciyle buluşacak. Belgesel türündeki “Orman Vatandır: Çanakkale Ruhu” filmi bambaşka bir bakış açısıyla ormanlara dikkat çekecek. Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodavar imzalı 'Paralel Anneler', seyircisini yeni bir evrende buluşturacak. Bu hafat çocuklar ise Neşeli Kanatlar: Büyük Göç filmiyle eğlenceli dakikalar yaşayacak.

VİZYON HAREKETLENDİ

AMBULANS

AMBULANS
Aksiyon ve gerilim türündeki film, karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı olan eski bir askerin, birçok suça bulaşmış, evlatlık erkek kardeşiyle kalkıştığı banka soygununun beklenmedik şekilde gelişmesinin ardından yaşananları konu ediniyor.

NEŞELİ KANATLAR: BÜYÜK GÖÇ

NEŞELİ KANATLAR: BÜYÜK GÖÇ
Christopher Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon film 'Neşeli Kanatlar: Büyük Göç', yaramaz bir kaz ile iki ördek yavrusu arasında yaşananları işliyor.

ORMAN VATANDIR- ÇANAKKALE RUHU

ORMAN VATANDIR- ÇANAKKALE RUHU
Yönetmenliğini Mehmet Balaban ile Mehmet Ali Sevimli'nin üstlendiği, 'Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu' filmi, Çanakkale'deki ormanların barındırdığı hikayeleri ve ormanları korumaya çalışan insanları odağına alıyor. Belgesel türündeki filmin başrollerini Murat Tavlı, Ferit Kılıç, Harun Kocatürk ve Korkut Çözer paylaştı.

PARALEL ANNELER

PARALEL ANNELER
Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodavar imzalı 'Paralel Anneler', aynı gün doğum yapan iki kadının hikayesini ele alıyor. Başrollerini Penelope Cruz ve Rossy de Palma'nın paylaştığı filmde ayrıca Aitana Sanchez-Gijon, Milena Smit ve Daniela Santiago da yer aldı. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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