Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 9 film birden vizyona girdi (17 Haziran 2022)

Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 9 film birden vizyona girdi (17 Haziran 2022)

17.06.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Liam Neeson, Monica Bellucci ve Guy Pearce'nin başrollerinde yer aldığı aksiyon filmi "Geçmişe Dönüş" izleyiciyle buluşacak. Justin Benson ve Aaron Moorhead tarafından yönetilen "Senkronik" bilim kurgu meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Son Seans: MTTH" ile Metin Kuru'nun filmi "Mühr-ü Musallat-Perihan" adlı filmler, korku türünü seven izleyiciyi sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

41 KERE MAŞALLAH

41 KERE MAŞALLAH
Ahmet Kapucu'nun yönettiği, Erkan Nurhan'ın senaryosunu yazdığı "41 Kere Maşallah", aşık olduğu kıza kavuşabilmek için kendisine yapılan büyüden kurtulmaya çabalayan bir gencin hikayesini anlatıyor. Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, İnan Ulaş Torun, Ekin Türkmen, Asuman Dabak, Kemal Uçar ve Tuncay Beyazıt rol aldı.

ASİ PRENS

ASİ PRENS
Julien Fournet'in yönettiği animasyon film "Asi Prenses", Roc-en-Brume şehrinin sokaklarında yaşayan küçük bir yetim olan Pil'in hikayesini odağına alıyor.

GEÇMİŞE DÖNÜŞ

GEÇMİŞE DÖNÜŞ
Usta oyuncular Liam Neeson, Monica Bellucci, Guy Pearce, Ray Stevenson ve Taj Atwal'ın başrollerini paylaştığı aksiyon filmi "Geçmişe Dönüş" izleyici ile buluşacak. Martin Campbell'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, peşindekilerden kurtulmak için çok geç olmadan yıllardır kazandığı becerilerini kullanmak zorunda olan bir suikastçının hikayesini anlatıyor.

MÜHR-Ü MUSALLAT: PERİHAN

MÜHR-Ü MUSALLAT: PERİHAN
Metin Kuru'nun yönettiği korku türündeki filmde Sena Yıldız, Ercan Özdal, Selahattin Taşdöğen, Nilüfer Aydan, Mehmet Güneş yer alıyor.

OKUL TIRAŞI

OKUL TIRAŞI
Altın Portakal En İyi Film Ödülü’nü kazanan "Okul Traşı"nın başrollerini Cansu Fırıncı, Mahir İpek, Melih Selçuk, Ekin Koç ve Münir Can Cindoruk paylaştı. Ferit Karahan'ın yönettiği dram türündeki film, şehir dışında yatılı okulda okuyan bir gencin, rahatsızlanan arkadaşını hastaneye götürme talebinin okul yönetimi tarafından zamanında kabul edilmemesini ve yoğun kar yağışının ardından yolların kapanmasıyla gelişen olayları işliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Mesleği şaşırttı! Ölen kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor

Mesleği şaşırttı! Ölen kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Her hafta deri değiştiriyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Her hafta deri değiştiriyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Bluzunu kaldırdığı tatil paylaşımı olay oldu! “Sonunu bekleyin”

Bluzunu kaldırdığı tatil paylaşımı olay oldu! “Sonunu bekleyin”

İlginizi Çekebilir

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.