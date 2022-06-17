Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 9 film birden vizyona girdi (17 Haziran 2022)

Liam Neeson, Monica Bellucci ve Guy Pearce'nin başrollerinde yer aldığı aksiyon filmi "Geçmişe Dönüş" izleyiciyle buluşacak. Justin Benson ve Aaron Moorhead tarafından yönetilen "Senkronik" bilim kurgu meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Son Seans: MTTH" ile Metin Kuru'nun filmi "Mühr-ü Musallat-Perihan" adlı filmler, korku türünü seven izleyiciyi sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

41 KERE MAŞALLAH Ahmet Kapucu'nun yönettiği, Erkan Nurhan'ın senaryosunu yazdığı "41 Kere Maşallah", aşık olduğu kıza kavuşabilmek için kendisine yapılan büyüden kurtulmaya çabalayan bir gencin hikayesini anlatıyor. Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, İnan Ulaş Torun, Ekin Türkmen, Asuman Dabak, Kemal Uçar ve Tuncay Beyazıt rol aldı.

ASİ PRENS Julien Fournet'in yönettiği animasyon film "Asi Prenses", Roc-en-Brume şehrinin sokaklarında yaşayan küçük bir yetim olan Pil'in hikayesini odağına alıyor.

GEÇMİŞE DÖNÜŞ Usta oyuncular Liam Neeson, Monica Bellucci, Guy Pearce, Ray Stevenson ve Taj Atwal'ın başrollerini paylaştığı aksiyon filmi "Geçmişe Dönüş" izleyici ile buluşacak. Martin Campbell'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, peşindekilerden kurtulmak için çok geç olmadan yıllardır kazandığı becerilerini kullanmak zorunda olan bir suikastçının hikayesini anlatıyor.

MÜHR-Ü MUSALLAT: PERİHAN Metin Kuru'nun yönettiği korku türündeki filmde Sena Yıldız, Ercan Özdal, Selahattin Taşdöğen, Nilüfer Aydan, Mehmet Güneş yer alıyor.