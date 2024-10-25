Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema Tv
  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (25 Ekim 2024)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (25 Ekim 2024)

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.10.2024 17:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, 5'i yerli, 7 yapım izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Tom Hardy'ın başrollünde oynadığı Venom üçlemesinin final filmi "Venom: Son Dans" macera, bilim-kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yağız Alp Akaydın yönetmenliğinde çekilen "Bir Cumhuriyet Şarkısı", 1930'lu yıllarda, bir grup gencin sanat devrimi gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu ediniyor. Haftanın animasyonları "Mustafa" ve "Elif ve Arkadaşları 2: Perişler" oldu. Can Beslen'in yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Garez", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yerini aldı. Runar Runarsson'un yönettiği "Gün Doğarken", bir kadının kendi içinde yaşadığı sessiz acıya odaklanıyor. Erekle Badurashvili yönetmenliğindeki Türkiye ve Gürcistan ortak yapımı "Köprü" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

BİR CUMHURİYET ŞARKISI

BİR CUMHURİYET ŞARKISI

Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık'ın rol aldığı "Bir Cumhuriyet Şarkısı" Yağız Alp Akaydın yönetmenliğinde izleyici ile buluşacak. Film, 1930'lu yılların Türkiye'sinde, bir grup gencin, önlerindeki engellere rağmen çiçeği burnunda bir ülkede sanat devrimi gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu ediniyor.

ELİF VE ARKADAŞLARI 2: PERİŞLER

ELİF VE ARKADAŞLARI 2: PERİŞLER

İsa Doğmuş'un çektiği "Elif ve Arkadaşları 2: Perişler" haftanın bir diğer animasyonu olacak.

GAREZ

GAREZ

Can Beslen'in yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Garez", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yer alacak.

GÜN DOĞARKEN

GÜN DOĞARKEN

Runar Runarsson'un yönettiği "Gün Doğarken", bir kadının kendi içinde yaşadığı sessiz acıya odaklanıyor. Fransa, Hırvatistan, Hollanda ve İzlanda ortak yapımı filmde Elin Hall, Katla Njalsdottir, Mikael Kaaber, Agust Wigum, Gunnar Hrafn Kristjansson ve Baldur Einarsson rol aldı.

KÖPRÜ

KÖPRÜ

Erekle Badurashvili yönetmenliğindeki Türkiye ve Gürcistan ortak yapımı "Köprü" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Emre Kızılırmak, Nini Badurashvili ve Zurab Tsintskiladze'nin rol aldığı film, başarılı bir iş insanının hayatını kökünden sarsacak bir gerçekle karşılaşması sonrası yaşananları odağına alıyor.

Anahtar Kelimeler:
sinema vizyon
En Çok Okunan Trend Haberler
TUSAŞ'taki hain saldırıda merak edilenleri anlattı

TUSAŞ'taki hain saldırıda merak edilenleri anlattı

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde 'helikopter' paniği!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde 'helikopter' paniği!

19 yaşındaki market çalışanını süpermarket fırınında yaktılar

19 yaşındaki market çalışanını süpermarket fırınında yaktılar

Anbean güvenlik kamerasında! Sokak ortasında saldırdılar

Anbean güvenlik kamerasında! Sokak ortasında saldırdılar

Şehir bir apartmanda! Kirasını duyan inanamadı

Şehir bir apartmanda! Kirasını duyan inanamadı

Metrelercesi midesinden çıktı! "Kustuğu inanılır gibi değil"

Metrelercesi midesinden çıktı! "Kustuğu inanılır gibi değil"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.