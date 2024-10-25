Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (25 Ekim 2024)

Tom Hardy'ın başrollünde oynadığı Venom üçlemesinin final filmi "Venom: Son Dans" macera, bilim-kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yağız Alp Akaydın yönetmenliğinde çekilen "Bir Cumhuriyet Şarkısı", 1930'lu yıllarda, bir grup gencin sanat devrimi gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu ediniyor. Haftanın animasyonları "Mustafa" ve "Elif ve Arkadaşları 2: Perişler" oldu. Can Beslen'in yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Garez", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yerini aldı. Runar Runarsson'un yönettiği "Gün Doğarken", bir kadının kendi içinde yaşadığı sessiz acıya odaklanıyor. Erekle Badurashvili yönetmenliğindeki Türkiye ve Gürcistan ortak yapımı "Köprü" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık'ın rol aldığı "Bir Cumhuriyet Şarkısı" Yağız Alp Akaydın yönetmenliğinde izleyici ile buluşacak. Film, 1930'lu yılların Türkiye'sinde, bir grup gencin, önlerindeki engellere rağmen çiçeği burnunda bir ülkede sanat devrimi gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu ediniyor.
İsa Doğmuş'un çektiği "Elif ve Arkadaşları 2: Perişler" haftanın bir diğer animasyonu olacak.
Can Beslen'in yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Garez", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yer alacak.
Runar Runarsson'un yönettiği "Gün Doğarken", bir kadının kendi içinde yaşadığı sessiz acıya odaklanıyor. Fransa, Hırvatistan, Hollanda ve İzlanda ortak yapımı filmde Elin Hall, Katla Njalsdottir, Mikael Kaaber, Agust Wigum, Gunnar Hrafn Kristjansson ve Baldur Einarsson rol aldı.
Erekle Badurashvili yönetmenliğindeki Türkiye ve Gürcistan ortak yapımı "Köprü" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Emre Kızılırmak, Nini Badurashvili ve Zurab Tsintskiladze'nin rol aldığı film, başarılı bir iş insanının hayatını kökünden sarsacak bir gerçekle karşılaşması sonrası yaşananları odağına alıyor.