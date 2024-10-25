Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (25 Ekim 2024)

Tom Hardy'ın başrollünde oynadığı Venom üçlemesinin final filmi "Venom: Son Dans" macera, bilim-kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yağız Alp Akaydın yönetmenliğinde çekilen "Bir Cumhuriyet Şarkısı", 1930'lu yıllarda, bir grup gencin sanat devrimi gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu ediniyor. Haftanın animasyonları "Mustafa" ve "Elif ve Arkadaşları 2: Perişler" oldu. Can Beslen'in yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Garez", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yerini aldı. Runar Runarsson'un yönettiği "Gün Doğarken", bir kadının kendi içinde yaşadığı sessiz acıya odaklanıyor. Erekle Badurashvili yönetmenliğindeki Türkiye ve Gürcistan ortak yapımı "Köprü" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.