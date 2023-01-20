Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (20 Ocak 2023)

Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrollerini paylaştığı "Babil", 1920'li yılların Los Angeles'ında, o dönemki Hollywood'un aşırılığını beyaz perdeye taşıdı. Hakan İnan'ın yönetmenliğini yaptığı "49", 11 Haziran 2014'te Musul'da esir alınan 49 kişinin kurtarılması için mücadele eden MİT mensuplarının hikayesini anlatıyor.Anthony Bell'in yönettiği ABD-Çin ortak yapımı "Süper Yetenek 3: Büyük Yarış", Almanya-Birleşik Krallık yapımı "Muhteşem Kedi Maurice" ve Caroline Origer'in filmi "Benim Tatlı Diş Perim", animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

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49 İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ın oynadığı "49", 11 Haziran 2014'te DEAŞ'ın Musul'u işgal etmesi sonrası, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda esir alınan 49 personelin kurtarılması için mücadele eden MİT mensuplarının hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın senaryosunu kaleme aldığı bol aksiyonlu filmin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor.

BABİL Damien Chazelle'nin yönettiği, Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Tobey Maguire, Jean Smart, Olivia Wilde, Samara Weaving ve Katherine Waterston'ın rol aldığı "Babil" izleyiciyle buluşacak. Film, 1920'li yıllarda Los Angeles'ta, sinemanın sessiz dönemden çıkış sürecinde adından söz ettiren bir aktör ile gözünü yıldız statüsüne dikmiş hırslı bir aktris adayının gözünden o dönemki Hollywood'un aşırılığını epik bir dille ele alıyor.

BENİM TATLI DİŞ PERİM Animasyon tutkunlarına harika bir 85 dakika sunan Benim Tatlı Diş Perim (My Fairy Troublemaker), doğayı çok seven Maxie’nin annesiyle beraber şehre taşınmasını anlatıyor. Şehre taşınmış olmaktan hoşnutsuzluk duyan Maxie, kısa bir süre sonra diş perisi Violetta ile karşılaşıyor. Violetta, düşmüş bir diş bulup kendi dünyasına zamanında dönemezse bir çiçeğe dönüşecektir. Bunun için Maxie’den yardım isteyen Violetta, onunla macera dolu bir serüvene çıkıyor.

KORSAJ Vicky Krieps, Colin Morgan ve Finnegan Oldfield'in rol aldığı "Korsaj"ın yönetmenliğini Marie Kreutzer üstlendi. Yapım, kendini baskı altında hisseden Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth'in hayat hikayesini işliyor. Dünya prömiyerini Cannes'da Krieps'e ödül kazandıran film, Bavyera Düşesi Elisabeth'in 40. doğum günü kutlamalarını, zincirlerini kırmaya niyetlenen, bilgiye ve yaşama aç bir kadının isyanını odağına alıyor.