YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

10.01.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının ardından Mart 2020'de uygulamaya başladığı sınırdaki kontrol tedbirlerini 8 Ocak'ta kaldıran Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi.

Karantinanın sona ermesiyle ilk uluslararası uçuşun 8 Ocak'ta Çin'deki havalimanlarına ulaşmasının ardından Türkiye'den de ilk tarifeli sefer yapıldı. Çin havayolu şirketi China Southern Airlines, pandeminin ardından 240 yolcusuyla İstanbul'dan Guangzhou kentine ilk uçuşu gerçekleştirdi. Bilet işlemlerini tamamlayan yolculara, çikolata ikram edildi.

Yolcuların uçağa alındığı kapıda ilk uçuş dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan China Southern Airlines Türkiye Genel Müdürü Wen Demei, İstanbul'dan Guangzhou'ya uçuş düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Havalimanı işletmesi İGA ve diğer iş ortaklarına teşekkür eden Demei, "Yolcularımıza da teşekkür ederim. Sizlerin güvenini kazanmak için hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Pandemiden önce Türkiye Çinli turistlerin en önemli turizm destinasyonlarından biri oldu. Pandemiden dolayı maalesef uçuşlarımızı durdurmak zorunda kaldık. Ben inanıyorum gelecek yıllarda Türkiye'de önemli bir potansiyel var. Çin'in en büyük hava yolu şirketi olarak Çin ve Türkiye arasında köprü görevi görmeyi arzuluyoruz." diye konuştu.

"ÇİN'DEKİ KISITLAMALAR KALDIRILDI"

İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan ise Vuhan'dan sonra Guangzhou'ya da İstanbul'dan sefer başlatıldığını söyledi.

Seferlerin Avrupa'nın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirildiğini belirten Khan, "Çin'deki kısıtlamalar kaldırıldı. İstanbul Havalimanı'nda Çinli yolcular için çok şey var. Çince konuşan personelden, Çince yönlendirmelere kadar her şey var." ifadelerini kullandı.

Yolculardan Cheng Qoing, Guangzhou'ya İstanbul'dan direkt uçuş başlamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bilet fiyatlarının uygun bulduğunu belirten Quing, "Fiyatlar çok yüksek değil, ödeyebiliyoruz. Gelecekte Çin'in diğer kentlerine de direkt uçuş başlamasını bekliyoruz. Buradaki insanların çoğu benim gibi transfer yolcusu. Çoğu İngiltere'den geldi." diye konuştu.

Daha sonra uçak, saat 08.40'ta 240 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan Guangzhou'ya gitmek üzere havalandı.

Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çin guangzhou

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:16
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:27
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! "Anneniz gibi kapanacak mısınız?" denince...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! "Anneniz gibi kapanacak mısınız?" denince...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.