YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

15.10.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta temelinde kayma meydana gelen ve duvarlarında geniş çatlaklar oluşan 5 katlı apartmandaki eşyalar yıkım öncesinde kontrollü olarak boşaltılıyor.

İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta duvarlarında çatlaklar oluştuğu için vinçlerin desteğiyle ayakta tutulan apartmanda yıkım çalışmaları başladı.

Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri bina etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sinop Belediyesi ekipleri, apartman sakinlerinin önemli eşyalarını kontrollü olarak boşaltıyor. Vatandaşlar, evlerinin boşatılmasını gözyaşları içinde izledi.

Apartman sakini Kazım Kara, müteahhidin binanın yan tarafındaki boş araziyi kazarken binada çatlaklar oluştuğunu belirterek, "Binada çatlaklar oluştuktan sonra canımızı kurtardığımıza şükrediyorum." dedi.

Güllü Kara ise yurt dışında yaşadıklarını ve yaz aylarında Sinop'a geldiklerini vurgulayarak, "Bina kaymaya başladıktan sonra elbiselerimizle dışarı çıktık, tüm eşyalarımız içeride. Hiçbir şeyimiz yanımızda yok. Hemen yıkılacak korkusu ile kendimizi dışarı attık, ilaçlarım ve iğnelerim bile evin içinde." diye konuştu.

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sinop yıkım apartman

Sinop Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
12:30
İkindi
15:33
Akşam
18:06
Yatsı
19:27

Sinop Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cumartesi

Dramalı Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Derman Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.