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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

27.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve Boyabat ilçesinde uyuşturucu ticareti ve üretimi yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan istihbari çalışmaların ardından adresleri tespit edilen 3 zanlı, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda evlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 39 kök kenevir ve 2 kök skunk bitkisi ile 5 gram kubar esrar, uyuşturucu hap ve iki ruhsatsız tüfek ele geçirildi. ​​​​​​

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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Sinop jandarma operasyon

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İkindi
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Sinop Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cumartesi

Serkan Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Yaşam Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
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