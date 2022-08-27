SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve Boyabat ilçesinde uyuşturucu ticareti ve üretimi yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan istihbari çalışmaların ardından adresleri tespit edilen 3 zanlı, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda evlerinde gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 39 kök kenevir ve 2 kök skunk bitkisi ile 5 gram kubar esrar, uyuşturucu hap ve iki ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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