Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Batman ve Şırnak'tan AFAD ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin katıldığı arama çalışmaları sonucu Baykır'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak'ta baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz