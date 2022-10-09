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Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

09.10.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 06 FL 2034 plakalı kamyonet, Şehri Nuh Mahallesi Cizre Caddesi sanayi noktası mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı

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yangın polis Şırnak İtfaiye kamyonet

Şırnak Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:05
Öğle
12:03
İkindi
15:16
Akşam
17:50
Yatsı
19:04

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazar

Dılşad Eczanesi
Sirnakmerkez
Meydan Eczanesi
Cizre
Hayat Eczanesi
Silopi
İdil Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Semih Eczanesi
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Şırnak ATM’LER

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