YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

06.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Osman Bilgin: - "Gelin her yeri ormanlaştıralım ama terör örgütünün yararlandığı ormanlar değil, vatandaşların yararlandığı, vatandaşa ekonomik gelir getiren ormanlar yapmak istiyoruz"

Şırnak'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen tarım şenliğinde üreticilere kışlık sebze fidesi ve sertifikalı tohum desteği sunuldu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle 500 bin sebze fidesi, 160 ton da sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı.

Vali Osman Bilgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada etkisini gösteren salgın ile tarımın öneminin daha da anlaşıldığını belirterek, tarımın son yıllarda en önemli sektörlerden biri haline geldiğini söyledi.

Tarımda teknolojiyi kullanıp, vatandaşları destekleyerek üretimi artırmayı hedeflediklerini dile getiren Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cizre Barajımıza en kısa sürede başlanıyor. Ovalarımız artık sulanacak. Şırnak'ın yüzde 40'ı orman görünüyor ama orman yok. Bu dağları gerçek anlamda ormanlaştırmalıyız ama vatandaşların yararlandığı ormanlar olmalı. Fıstık, ceviz, badem ve bölgesine göre zeytin. Örnek çiftçilerimizle bu projeyi uygulamaya geçiriyoruz. Gelin her yeri ormanlaştıralım ama terör örgütünün yararlandığı ormanlar değil, vatandaşların yararlandığı, vatandaşa ekonomik gelir getiren ormanlar yapmak istiyoruz."

Fide desteğine de değinen Bilgin, bu desteğin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Bilgin, "Burada amaç üretmek. Vatandaş yeter ki gelsin, her projeye ödenek ayıracağız. Vatandaşların ayakta durabileceği bir sistem oluşturmak için onları tarım, hayvancılık ve üretime yönlendireceğiz." dedi.

- "Hedefimiz 2 bin 500 dekar alanı tarıma kazandırmak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel de proje kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe ile 160 ton sertifikalı tohum verdiklerini, amaçlarının atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak olduğunu ifade etti.

Geçen yıl 1200 dekar araziyi tarıma kazandırdıklarını anlatan Demirel, "Bu sene hedefimiz 2 bin 500 dekar alanı tarıma kazandırmak olacak. Bu her sene artarak devam edecek. Bölgemizde atıl arazi bırakmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Tohum desteği alan çiftçilerden Ahmet Özbey ise sunulan destek için teşekkür ederek, bu sayede atıl arazilerde ekim yapabileceklerini belirtti.

Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

- Vali Osman Bilgin: - "Gelin her yeri ormanlaştıralım ama terör örgütünün yararlandığı ormanlar değil, vatandaşların yararlandığı, vatandaşa ekonomik gelir getiren ormanlar yapmak istiyoruz"

Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe desteği üretim

Şırnak Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
04:43
Sabah
06:03
Öğle
12:03
İkindi
15:20
Akşam
17:54
Yatsı
19:09

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Perşembe

Hayat Eczanesi
Sirnakmerkez
Murat Eczanesi
Cizre
Doğan Eczanesi
Silopi
Çevrim Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.