Bazı yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği, diğerlerinin ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi .

Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı

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