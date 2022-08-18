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  4. Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı

Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı

18.08.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 11 kişi yaralandı.

Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği, diğerlerinin ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi .

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı

Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı

Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı

Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı

Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı

Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı

Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı

Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece kavga

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