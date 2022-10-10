YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

10.10.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesince yaptırılan Amatör Spor Evi ve Kompleksi'nin açılışı gerçekleştirildi.

4 Eylül Spor Vadisi içerisinde yer alan ve çeşitli amatör spor branşlarına ev sahipliği yapacak tesisin açılış töreninde konuşan Vali Yılmaz Şimşek, donanımlı ve çok kompleks bir tesisin şehre kazandırıldığını söyledi.

Şimşek, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Spordaki başarı amatör spordaki başarıdan geçer. Amatör spora önem verirsek sporu tabana yaymış oluruz." dedi.

Amatör sporun, yeni yeteneklerin spora teşviki açısından önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, "Tabii bu da yatırımla olur, tesisleşmeyle olur. Şehrimizde son yıllarda spordaki tesisleşme büyük bir ivme kazanmış. Gerek yerel yönetimlerimizden gerekse bakanlığımızdan gelen kaynaklarla önemli çalışmalar yapılmış." diye konuştu.

Sivas'ın tüm ilçelerinde amatör spor kulüpleri bulunduğunu aktaran Şimşek, şehirdeki 58 spor tesisinin sporculara hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise tesisin şehre ve amatör spor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Amatör Spor Evi ve Kompleksi'nde Sivas'ı temsil edecek sporcuların yetişmesini temenni eden Bilgin, "Göreve geldiğimiz andan itibaren milletimizin talepleri ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda her sektöre, her kesime ve her mahalleye hitap edecek farklı çalışmaları başlattık." ifadelerini kullandı.

Şehre değer katacak eserlerin açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Bilgin, "Şehrin ihtiyacı olan; amatör ruhla, yağmur çamur demeden çalışan amatör sporcularımız için çok önem arz eden bu spor kompleksini hizmete sunuyoruz. Az konuşacağız, çok eser üreteceğiz, çok iş yapacağız. Bugün içerisinde bulunduğumuz ve yaklaşık 30 milyon liraya mal olan eseri de bakanlığımızın desteğiyle hizmete sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu.

Amatör Spor Evi ve Kompleksi'nin açılış töreninde sporcular da çeşitli gösteriler sundu.

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivas tesis

Sivas Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:24
İkindi
15:35
Akşam
18:09
Yatsı
19:26
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.