Sivas Belediyesinin yaptırdığı Amatör Spor Evi ve Kompleksi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesince yaptırılan Amatör Spor Evi ve Kompleksi'nin açılışı gerçekleştirildi.

4 Eylül Spor Vadisi içerisinde yer alan ve çeşitli amatör spor branşlarına ev sahipliği yapacak tesisin açılış töreninde konuşan Vali Yılmaz Şimşek, donanımlı ve çok kompleks bir tesisin şehre kazandırıldığını söyledi.

Şimşek, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Spordaki başarı amatör spordaki başarıdan geçer. Amatör spora önem verirsek sporu tabana yaymış oluruz." dedi.

Amatör sporun, yeni yeteneklerin spora teşviki açısından önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, "Tabii bu da yatırımla olur, tesisleşmeyle olur. Şehrimizde son yıllarda spordaki tesisleşme büyük bir ivme kazanmış. Gerek yerel yönetimlerimizden gerekse bakanlığımızdan gelen kaynaklarla önemli çalışmalar yapılmış." diye konuştu.

Sivas'ın tüm ilçelerinde amatör spor kulüpleri bulunduğunu aktaran Şimşek, şehirdeki 58 spor tesisinin sporculara hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise tesisin şehre ve amatör spor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Amatör Spor Evi ve Kompleksi'nde Sivas'ı temsil edecek sporcuların yetişmesini temenni eden Bilgin, "Göreve geldiğimiz andan itibaren milletimizin talepleri ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda her sektöre, her kesime ve her mahalleye hitap edecek farklı çalışmaları başlattık." ifadelerini kullandı.

Şehre değer katacak eserlerin açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Bilgin, "Şehrin ihtiyacı olan; amatör ruhla, yağmur çamur demeden çalışan amatör sporcularımız için çok önem arz eden bu spor kompleksini hizmete sunuyoruz. Az konuşacağız, çok eser üreteceğiz, çok iş yapacağız. Bugün içerisinde bulunduğumuz ve yaklaşık 30 milyon liraya mal olan eseri de bakanlığımızın desteğiyle hizmete sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu.

Amatör Spor Evi ve Kompleksi'nin açılış töreninde sporcular da çeşitli gösteriler sundu.