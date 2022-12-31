Sivasspor Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'in VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Galatasaray olmuştu. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar'ın 49. dakikada Sivasspor'un golünü iptal etmesi tartışmaları da beraberinde getirirken, bu kararın yankıları devam ediyor.

KARAR VERİLDİ!

Özellikle Sivasspor ile Fenerbahçe cephesinden konuyla alakalı büyük tepkiler gelmeye devam ederken, mücadelenin hakemlerine öfke dinmiş değil. Hürriyet'te yer alan habere göre TFF, mücadelenin orta hakemi olan Erkan Özdamar ve VAR odasında bulunan Özgüç Türkalp için kararını verdi.

HAKEMLİK KARİYERİ BİTİYOR

Buna göre; Özgüç Türkalp'in hakemlik kariyerinin bitirilmesine kesin gözüyle bakılırken, Erkan Özdamar'ın ise sezon sonuna kadar herhangi bir maçta kolay kolay görev alamayacağı belirtildi.

Öte yandan Hürriyet Gazetesi'nden Ayhan Turgut, haberinde olaylı maçın merakla beklenen 'VAR' konuşmalarını aktarırken, yaşananları açıkladı.

İŞTE HERKESİN MERAK ETTİĞİ O ANLARDA YAŞANANLAR