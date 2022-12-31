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Sivasspor Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'in VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

31.12.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor Galatasaray maçında verilen hakem kararları adeta mücadelenin önüne geçerken, karşılaşmada yaşananlar spor kamuoyunda adeta infial yaratmıştı. Konuyla alakalı Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinden ardı ardına açıklamalar gelirken, mücadelenin orta hakemi Erkan Özdamar ve VAR odasındaki Özgüç Türkalp'in konuşmaları ortaya çıktı. Öte yandan iki hakem için de karar verildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Galatasaray olmuştu. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar'ın 49. dakikada Sivasspor'un golünü iptal etmesi tartışmaları da beraberinde getirirken, bu kararın yankıları devam ediyor.

KARAR VERİLDİ!

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Özellikle Sivasspor ile Fenerbahçe cephesinden konuyla alakalı büyük tepkiler gelmeye devam ederken, mücadelenin hakemlerine öfke dinmiş değil. Hürriyet'te yer alan habere göre TFF, mücadelenin orta hakemi olan Erkan Özdamar ve VAR odasında bulunan Özgüç Türkalp için kararını verdi.

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HAKEMLİK KARİYERİ BİTİYOR

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Buna göre; Özgüç Türkalp'in hakemlik kariyerinin bitirilmesine kesin gözüyle bakılırken, Erkan Özdamar'ın ise sezon sonuna kadar herhangi bir maçta kolay kolay görev alamayacağı belirtildi.

Öte yandan Hürriyet Gazetesi'nden Ayhan Turgut, haberinde olaylı maçın merakla beklenen 'VAR' konuşmalarını aktarırken, yaşananları açıkladı.

İŞTE HERKESİN MERAK ETTİĞİ O ANLARDA YAŞANANLAR

49. dakikada Sivas golü attıktan sonra Özgüç Türkalp maçın hakemini görüntüyü izlemeye çağırdı. Erkan Özdamar faul için mi, ofsayt için mi çağrıldığını bilmeden ekrana yöneldi.

Türkalp pozisyonunu ofsayt olduğunu söylüyor ama Özdamar pozisyonu o netlikte görmüyordu. İki hakemin pozisyonu değerlendirmesi uzadıkça uzadı. Tam 5 dakika 4 saniyeyi buldu.

"SEN İPTAL ET..."

"SEN İPTAL ET..."

Sürenin uzaması ikisini de sıkıntıya sokunca Özgüç Türkalp, “Ofsayt, sen golü iptal et, ben görüntüyü ekrana vereceğim” dedi.

ORTAYA GİDİP İPTAL ETTİ

ORTAYA GİDİP İPTAL ETTİ

Özdamar hala tedirgindi. Pozisyonu izledikten sonra golü iptal edeceği noktaya doğru değil orta sahaya doğru hareket etti. Sonra ofsayt olarak golü iptal etti.

GÖRÜNTÜYÜ EKRANA VEREMEDİ

GÖRÜNTÜYÜ EKRANA VEREMEDİ

Ama asıl olay bundan sonra yaşandı. Türkalp “Ekrana vereceğim” dediği görüntüyü ekrana getiremedi. Türkalp VAR operatörüne Galatasaray savunma oyuncusunun kaleye en yakın bölümünü değil daha başka bir uzvunu işaretletmişti. Yani VAR prosedürünü alt üst etmiş, “Ekrana getireceğim” dediği ofsayt görüntüsünü getirememiş, bir golü bu nedenle iptal etmişti.

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