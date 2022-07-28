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Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

28.07.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, 30 Temmuz Cumartesi günü, Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, oyuncular daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Trabzonspor futbol süper kupa

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