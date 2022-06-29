Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gerede ilçesinde bulunan bir otelde çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından minyatür kale maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.