SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bolu'nun Gerede ilçesinde, kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.
Ardından hücum ve savunma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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