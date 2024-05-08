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    4. Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı... Çevredekiler böyle yardımına koştu

    Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı... Çevredekiler böyle yardımına koştu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.05.2024 09:23
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek tepki topladı. İspanya'nın Valensiya kentinde çekildiği iddia edilen görüntülerde bir adamın kadını süs havuzunda boğmaya çalıştığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise kadının yardımına iki adamın koştuğu görüldü.

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan 52 yaşındaki bir adam telefonun çalınması üzerine adeta sinir krizi geçirdi.

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    Adam hırsızın ortağı olduğunu düşündüğü bir kadını yakaladı ve süs havuzunda etkisiz hale getirmeye çalıştı. Adamın kadını boğmaya çalıştığını fark edenler duruma müdahale etmek için havuza atladı.

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    Olayın kesin tarihi belirlenemezken adamın tutuklandığı ifade edildi. Video, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) 'crazyclipsonly' adıyla paylaşıldı. Gönderinin başlığı şöyleydi: "Adam, bir kadını çeşmede boğmaya çalışıyor."

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    30 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntülere sosyal medya kullanıcılarının tepkileri yorumlarla geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Birinin kurtarmaya gitmeye cesaret etmesi iyi bir şey." yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadın neden karşılık vermiyordu? Bütün bu süre boyunca elleri kendisini o canavardan kurtarmak için herhangi bir girişimde bulunmadı" yorumunda bulundu.

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