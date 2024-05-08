Sarhoş adam ortalığı birbirine kattı! Önce üstünü başını yırttı sonrasında yoldan geçen motosiklet sürücüsünü ısırmaya çalıştı

Hindistan'ın Chennai'nin Royapettah bölgesinde sarhoş bir İngiliz turist motosiklete binen bir adamı ısırmaya çalışırken çevredekilerin cep telefonu aracılığıyla kaydedildi. Görüntülerde yerel polisin adamın sürücüyü ısırmasını engellemeye çalıştığı anlar yer aldı.

Times of India'nın haberinde adamın İngiltere Kraliyet Donanması denizcisi JL Willis olduğu iddia edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Adam bir süre polis tarafından gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı. Rapora göre bu olayla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadı.