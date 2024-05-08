Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Sarhoş adam ortalığı birbirine kattı! Önce üstünü başını yırttı sonrasında yoldan geçen motosiklet sürücüsünü ısırmaya çalıştı

    Sarhoş adam ortalığı birbirine kattı! Önce üstünü başını yırttı sonrasında yoldan geçen motosiklet sürücüsünü ısırmaya çalıştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.05.2024 10:53
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada gündem yaratan bir görüntüde Hindistan'ın Chennai'nin Royapettah bölgesinde sarhoş bir İngiliz turist ortalığı birbirine kattı. İsmi açıklanmayan adam önce üstünü başını yırttı ardından ise yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünü ısırmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Hindistan'ın Chennai'nin Royapettah bölgesinde sarhoş bir İngiliz turist motosiklete binen bir adamı ısırmaya çalışırken çevredekilerin cep telefonu aracılığıyla kaydedildi. Görüntülerde yerel polisin adamın sürücüyü ısırmasını engellemeye çalıştığı anlar yer aldı.

    1

    Times of India'nın haberinde adamın İngiltere Kraliyet Donanması denizcisi JL Willis olduğu iddia edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

    4

    Adam bir süre polis tarafından gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı. Rapora göre bu olayla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadı.

    İlginizi Çekebilir

    Masanın üzerinde dans etti! Çevresindekilere aldırış etmedi

    Masanın üzerinde dans etti! Çevresindekilere aldırış etmedi

     Kişisel gelişim tavsiyesi verdi! Pozu her şeyin önüne geçti

    Kişisel gelişim tavsiyesi verdi! Pozu her şeyin önüne geçti

     Her cümlesi altınla yarıştı! Canlı yayında 100 bin TL topladığı iddia edildi

    Her cümlesi altınla yarıştı! Canlı yayında 100 bin TL topladığı iddia edildi

     Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

    Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

     Zor anlar! Yanına gelip öyle bir şey yaptı ki...

    Zor anlar! Yanına gelip öyle bir şey yaptı ki...

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye'de yaşıyorlar! "Herkes ajan olduğumuzu düşünüyor"Türkiye'de yaşıyorlar! "Herkes ajan olduğumuzu düşünüyor"
    Sosyal medyayı ikiye böldü: "Karşı cinsi çekici yapan şeyler"Sosyal medyayı ikiye böldü: "Karşı cinsi çekici yapan şeyler"
    Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştıŞaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı
    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Talimat verdi: "Cezalar artabilir"

    Talimat verdi: "Cezalar artabilir"

    Özgür Özel'den Cübbeli Ahmet'e hapishane ziyareti! Canlı yayında ilk kez anlattı: "Kötü günde bu çok önemliydi"

    Özgür Özel'den Cübbeli Ahmet'e hapishane ziyareti! Canlı yayında ilk kez anlattı: "Kötü günde bu çok önemliydi"

    Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı

    Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı

    Viral sokak röportajı! "Pavyonda çalışıyorum nereden bileyim?"

    Viral sokak röportajı! "Pavyonda çalışıyorum nereden bileyim?"

    Sosyal medyayı ikiye böldü: "Karşı cinsi çekici yapan şeyler"

    Sosyal medyayı ikiye böldü: "Karşı cinsi çekici yapan şeyler"

    Sadece kadınlara özel pavyon gündem oldu

    Sadece kadınlara özel pavyon gündem oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

    Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    "Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

    "Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.