Eurovision Şarkı Yarışması'na damga vurdu! Eric Saade'nin tüm yasaklamalara rağmen bileğindeki detay çok konuşuldu...

Eurovision Şarkı Yarışması 2024 yılında İsveç'in Malmö kentinde düzenleniyor. 11 Mayıs'ta yapılacak yarışma öncesinde Avrupa Yayın Birliği, davetlilerin Filistin bayrağı ile içeriye alınmayacağını duyurmuştu. Siyasi tartışmaların gölgesinde 7 Mayıs'da Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali düzenlendi.

Yarı finalde sahneye İsveç'i 2011 yılında temsil ederek üçüncülük kazanan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade çıktı. Saade, şarkısını sahnede bileğine taktığı Filistin kefiyesiyle (geleneksel örtü) seslendirdi.

Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) bir sözcü, yaptığı açıklamada, yarışmanın canlı televizyon şovu olduğunu belirterek, "Tüm sanatçılar yarışma kurallarından haberdar edilmiştir ve Eric Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından ödün vermeyi tercih etmesinden üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.







