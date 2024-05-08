Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Burnu tıkalı olduğu için hastaneye gitti! Burun deliklerinde yüzlerce kurtçuğun yaşadığını öğrendi... Doktorları bile şaşırttı

    Burnu tıkalı olduğu için hastaneye gitti! Burun deliklerinde yüzlerce kurtçuğun yaşadığını öğrendi... Doktorları bile şaşırttı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.05.2024 12:59
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai eyaletinde ismi açıklanmayan bir kadın hasta burnu tıkalı olduğu için nefes alamama şikayetiyle hastanelik oldu. Hastaya röntgen çekildi ve burnunda kurtçuk olduğu tespit edildi. 59 yaşındaki hasta acilen ameliyata alındı.

    59 yaşındaki kadın, bir haftadan uzun süredir burun tıkanıklığı ve yüz ağrısından şikayetçiydi ve ilk başta bunun havadaki aşırı tozdan kaynaklanan solunum sorunları nedeniyle olduğuna inanıyordu.

    1

    Ancak burun kanaması geçirdikten sonra burnundan düzinelerce küçük kurtçuk çıktığını fark etti ve acilen hastaneye gitti.

    2

    Hastanın şikayeti üzerine doktorlar burnuna endoskop yerleşti ve 100'den fazla canlı kurtçuk olduğunu tespit etti. Acilen ameliyata alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve önemli ölçüde iyileştiği ifade edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Babasına sevgilisi olduğunu söylemeye çalıştı! Cevabına şaşırdı

    Babasına sevgilisi olduğunu söylemeye çalıştı! Cevabına şaşırdı

     Dans ederken gelinin eteğinin altına girdi! Gören inanamadı

    Dans ederken gelinin eteğinin altına girdi! Gören inanamadı

     Kıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildi

    Kıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildi

     Simpsonlar Baltimore köprüsünün çökeceğini de mi bildi?

    Simpsonlar Baltimore köprüsünün çökeceğini de mi bildi?

     Sadece kadınlara özel pavyon sosyal medyada gündem oldu

    Sadece kadınlara özel pavyon sosyal medyada gündem oldu


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Metroda aniden ayağa kalkıp dans ettiMetroda aniden ayağa kalkıp dans etti
    Sevgilisinin şoke edici sırrını öğrendi! Duyduklarına inanamadıSevgilisinin şoke edici sırrını öğrendi! Duyduklarına inanamadı
    "Zengin bir ev hanımıyım" dedi! Milyoner eşi ikinci eş isterse..."Zengin bir ev hanımıyım" dedi! Milyoner eşi ikinci eş isterse...
    Anahtar Kelimeler:
    Tayland
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması!

    Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması!

    Komşusunu iple arabasının arkasını bağlayıp, sürükledi!

    Komşusunu iple arabasının arkasını bağlayıp, sürükledi!

    Metroda aniden ayağa kalkıp dans etti

    Metroda aniden ayağa kalkıp dans etti

    Sevgilisinin şoke edici sırrını öğrendi! Duyduklarına inanamadı

    Sevgilisinin şoke edici sırrını öğrendi! Duyduklarına inanamadı

    Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı

    Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı

    "Zengin bir ev hanımıyım" dedi! Milyoner eşi ikinci eş isterse...

    "Zengin bir ev hanımıyım" dedi! Milyoner eşi ikinci eş isterse...

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

    Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    "Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

    "Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.