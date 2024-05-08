Burnu tıkalı olduğu için hastaneye gitti! Burun deliklerinde yüzlerce kurtçuğun yaşadığını öğrendi... Doktorları bile şaşırttı

59 yaşındaki kadın, bir haftadan uzun süredir burun tıkanıklığı ve yüz ağrısından şikayetçiydi ve ilk başta bunun havadaki aşırı tozdan kaynaklanan solunum sorunları nedeniyle olduğuna inanıyordu.

Ancak burun kanaması geçirdikten sonra burnundan düzinelerce küçük kurtçuk çıktığını fark etti ve acilen hastaneye gitti.

Hastanın şikayeti üzerine doktorlar burnuna endoskop yerleşti ve 100'den fazla canlı kurtçuk olduğunu tespit etti. Acilen ameliyata alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve önemli ölçüde iyileştiği ifade edildi.







