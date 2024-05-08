Erkekleri çekici yapan özellikleri tek tek sıraladı! Sözleri sosyal medyayı ikiye böldü: "Karşı cinsi çekici yapan şeyler"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında genç bir kadın "Karşı cinsi çekici yapan şeyler" notunu ekleyerek erkekleri çekici bulunmasına neden olabilecek özellikleri sıraladı.

Kendisine çekici gelen pek çok özelliğin diğer kadınlar için popüler olmadığını dile getiren genç kadının maddeleri arasında tek elle direksiyon çevirme, saat takma, matematik bilme ve iyi bir şekilde iskambil kağıdı karıştırma gibi maddeler yer aldı.

Maddelerin hiçbir anlamı olmadığını ve nedenini bilmediği bir şekilde erkekleri çekici hale getirdiğini dile getiren genç kadın, "Direksiyonu üstün bir çaba göstermeden tek elle çevirebilmek. Neden bilmiyorum. Buda popüler bir şey değil ama düzenli saat kullanmak. Bileğinde hep o saatin olması ve bir de saati sorduğunuzda telefondan değil de saatten bakıp cevap veriyorsa. Lego, rubik küp veya akıl oyunu gibi şeylerde iyi olma ve bunlara ilgi duyma. Biraz nerdi şeyler biliyorum. Erkeğin biraz nerd olanı makbuldür. Sonraki maddem ise matematiğinin iyi olması. Bir diğer el becerilerinin iyi olması. Çok klişe ama hâlâ çok geçerli bir madde ise bir spor da iyi ya da üstünün olması" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye ilgi gösterirken yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten mi ya?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadınlar bu kadar yüzeysel değiliz" yorumunda bulundu.