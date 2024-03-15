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Calvin Klein, Hermes, Guess... Marka parfümlerde Bahar Fırsatları'na özel indirimler

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
15.03.2024 15:43
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Dünyaca ünlü markaların övgü toplayan parfümleri Bahar Fırsatları kapsamında indirime girdi. %30'a varan indirimle satışa sunulan Calvin Klein, Hermes, Guess ve daha birçok markanın parfümlerine bir şans vermeye ne dersiniz? İster kendinize alın ister sevdiklerinize hediye edin, işte detaylar!

Calvin Klein, Hermes, Guess... Marka parfümlerde Bahar Fırsatları'na özel indirimler

Kişisel bakımın olmazsa olmazlarından parfümler, kendinizi daha çekici ve eşsiz hissetmenizi sağlarken tarzınızı yansıtmanıza ve çevrenizdeki insanların da hafızasında yer edinmenize yardımcı olur. Kendinizi olduğunuzdan daha havalı kılmak ve daima hoş kokarak çevrenizdekileri etkilemek istiyorsanız dünyaca ünlü markaların övgü toplayan parfümlerine bir şans verebilirsiniz. Bahar Fırsatları kapsamında indirimde olan ünlü markaların kadın ve erkek parfümlerini sizin için seçtik.

Bahar Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak Prime üyesi olabilirsiniz.

1. Kalıcılığıyla meşhur: Calvin Klein Deep Euphoria EDP 50 ml Kadın Parfüm

Adsız tasarım - 2024-03-15T152111.607

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kokuyu gerçekten beğendim."

  • "Karım için aldım ve çok seviyor."

  • "Çok güzel bir koku."
Ürünü İncele

2. Karizmatik erkeklerin kokusu: Hermes Terre D Hermes Pure Erkek EDP Parfüm

Adsız tasarım - 2024-03-15T152941.655

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu kokuya yıllardır aşığım. Sürekli kullandığım imza parfümüm."

  • "İndirimde yakaladım, ilk kez kullanıyorum. Çok yoğun, kalıcı bir parfüm."

  • "Her sıktığımda soruyorlar, ilgi çekici birisi haline geldim."
Ürünü İncele

3. Zamansız bir koku: GUESS Seductive Erkek EDT Parfüm

Adsız tasarım - 2024-03-15T152019.646

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Genç yeğenim için aldım. Sevdi ve kendini iyi hissetti. Güzel koku."

  • "Mükemmel ve uzun ömürlü koku."

  • "Hediye olarak aldım, aldığım kişi beğenmek ne kelime bayıldı. Gerçekten etkileyici bir koku."
Ürünü İncele

4. Özgürlüğe kanat çırpın: ABERCROMBIE Away Erkek EDT Parfüm

Adsız tasarım - 2024-03-15T150744.736

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kullananı yok sanırım, bu da benim hoşuma gidiyor. Kokusu enfes."

  • "Gayet güzel, gün boyu kalıcı."

  • "Ferah, harika bir koku."
Ürünü İncele

5. Modern zaman kadınlarına: Estee Lauder Modern Muse Kadın EDP Parfüm

Adsız tasarım - 2024-03-15T152046.596

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Öyle güzel, öyle hoş bir koku ki anlatamam. Alın, pişman olmazsınız."

  • "Tek kelime ile harika."

  • "10 üzerinden 10!"
Ürünü İncele

6. İmza kokunuz olmaya aday: GUESS Seductive Kadın EDT Parfüm

Adsız tasarım - 2024-03-15T152254.623

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel bir kokusu var."

  • "Mükemmel koku, lezzetli."

  • "Kadınlar için gerçekten çok iyi bir parfüm."
Ürünü İncele

7. Gizemli kadınlara yakışır: ABERCROMBIE Authentic Kadın EDP Parfüm

Adsız tasarım - 2024-03-15T152400.617

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu parfümle aşk yaşıyorum resmen."

  • "Kim duysa hemen soruyor, söylemek istemiyorum. O kadar güzel, benim imza kokum."
Ürünü İncele

8. Kullananların vazgeçilmezi: Bentley Black Edition EDP Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2024-03-15T152452.807

Kullanıcılar ne diyor?

"Hızlı kargo güvenilir satıcı. Orijinal ürün. Kokusu muhteşem ve kalıcı zaman geçtikçe daha da güzel bir koku oluyor ben beğendim."

  • "Bu parfümle ilgili yorumların hepsi çok iyi, okuyup aldım, yanılmadım."
Ürünü İncele

9. Baharatlı, oryantal kokular sevenlere: Dunhill Arabian Desert Erkek EDP Parfüm

Adsız tasarım - 2024-03-15T152532.607

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Herkesin sevebileceği bir koku değil. Yoğun ve baharatlı ama beni tam anlamıyla yansıtan bir koku."

  • "Denemeden aldım, şüphem vardı acaba beğenmez miyim diye ama tek fısta resmen hayran kaldım."
Ürünü İncele

10. Hafif ama kalıcı: ABERCROMBIE Away Kadın EDP Parfüm

Adsız tasarım - 2024-03-15T152651.799

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyat performans açısından Abercrombie parfümleri çok seviyorum".

  • "Birkaç fıs ile gün bitiyor. Uzun süre yeterli ve kalıcı koku."
Ürünü İncele

Bu içerik 15 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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