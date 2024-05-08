Böyle canilik görülmedi! 6 yaşındaki engelli oğlunu nehre attı... Gözünün önünde timsahların canlı canlı oğlunu yemesini izledi

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da yaşayan 26 yaşındaki Savitri Kumar ve 27 yaşındaki Ravi Kumar çiftinin 6 yaşındaki oğulları Vinod doğuştan sağır ve dilsiz olarak dünyaya gelmişti.

İkilinin Vinod'un dışında bir henüz 2 yaşında giren bir başka çocukları daha bulunuyor. Aileye yakın kaynaklar Kumar çiftinin sıklıkla Vinod'un engeli yüzünden aralarında tartıştıklarını belirtti. Çiftin yine kavga ettikleri bir sırada anne çok sıkıldığı için 6 yaşındaki oğlunu timsahların istila ettiği Kali Nehri'ne attı.

ANNE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Komşularının polisi araması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri küçük çocuğu nehirde arama çalışmalarına başladı. Ertesi gün çocuğun her yerinde ısırık izleri bulunan cansız bedeni nehirden çıkartıldı.

Anne çocuğunu timsahlarla dolu nehre attığını ve timsahların onu parçalamaya başladığı sırada yardım etmediğini itiraf ederek, "Sorumlu kocam. 'Oğlum ölsün, yaptığı tek şey yemek yemek' diyordu. Ben de onun istediğini yaptım" dedi.