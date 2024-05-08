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    4. Böyle canilik görülmedi! 6 yaşındaki engelli oğlunu nehre attı... Gözünün önünde timsahların canlı canlı oğlunu yemesini izledi

    Böyle canilik görülmedi! 6 yaşındaki engelli oğlunu nehre attı... Gözünün önünde timsahların canlı canlı oğlunu yemesini izledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.05.2024 14:22
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    Hindistan'ın Karnataka kentinde 26 yaşındaki bir anne 6 yaşındaki engelli oğlunu timsahlarla dolu bir nehre attı. Timsahların oğlunu canlı canlı yemesini izleyen cani anne oğlunu nehre atmasını kocasının istediğini söyleyerek ölümünden eşinin sorumlu olduğunu söyledi. Polis, ölümle ilgili soruşturma başlattı ve her iki ebeveynde tutuklandı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da yaşayan 26 yaşındaki Savitri Kumar ve 27 yaşındaki Ravi Kumar çiftinin 6 yaşındaki oğulları Vinod doğuştan sağır ve dilsiz olarak dünyaya gelmişti.

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    İkilinin Vinod'un dışında bir henüz 2 yaşında giren bir başka çocukları daha bulunuyor. Aileye yakın kaynaklar Kumar çiftinin sıklıkla Vinod'un engeli yüzünden aralarında tartıştıklarını belirtti. Çiftin yine kavga ettikleri bir sırada anne çok sıkıldığı için 6 yaşındaki oğlunu timsahların istila ettiği Kali Nehri'ne attı.

    ANNE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

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    Komşularının polisi araması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri küçük çocuğu nehirde arama çalışmalarına başladı. Ertesi gün çocuğun her yerinde ısırık izleri bulunan cansız bedeni nehirden çıkartıldı.

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    Anne çocuğunu timsahlarla dolu nehre attığını ve timsahların onu parçalamaya başladığı sırada yardım etmediğini itiraf ederek, "Sorumlu kocam. 'Oğlum ölsün, yaptığı tek şey yemek yemek' diyordu. Ben de onun istediğini yaptım" dedi.

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    cinayet Hindistan timsah
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