Metroda bir anda ayağa kalkıp dans etmeye başladı! Diğer yolcular şaşkınlık dolu bakışlarla performansını izledi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde hareket halindeki bir metro seferi sırasında bir kadın yolcunun aniden ayağa kalkarak dans ettiği görüntüler yer aldı.

O anlarda diğer yolcuların da dikkatini çeken kadın müziğin ritmine kendisini kaptırarak dans etmeye başladı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede viral oldu ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu izlediğime bir neden bulamadım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda izlediğim en saçma şey" yorumunu yaptı.