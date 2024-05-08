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    4. Metroda bir anda ayağa kalkıp dans etmeye başladı! Diğer yolcular şaşkınlık dolu bakışlarla performansını izledi

    Metroda bir anda ayağa kalkıp dans etmeye başladı! Diğer yolcular şaşkınlık dolu bakışlarla performansını izledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.05.2024 12:40
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    Hindistan'ın Mumbai bölgesindeki bir metroda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde oturduğu yerden kalkan bir kadın yolcu aniden dans etmeye başladı. Diğer yolcuların şaşkınlık dolu bakışlarının gölgesinde twerk yaparak kendinden geçen yolcunun görüntüleri gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde hareket halindeki bir metro seferi sırasında bir kadın yolcunun aniden ayağa kalkarak dans ettiği görüntüler yer aldı.

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    O anlarda diğer yolcuların da dikkatini çeken kadın müziğin ritmine kendisini kaptırarak dans etmeye başladı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede viral oldu ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu izlediğime bir neden bulamadım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda izlediğim en saçma şey" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Hindistan Twerk
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