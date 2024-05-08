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    4. "Zengin bir ev hanımıyım" dedi! Milyoner kocasına aldatma cezası çok konuşuldu: "Tüm parasını alırım"

    "Zengin bir ev hanımıyım" dedi! Milyoner kocasına aldatma cezası çok konuşuldu: "Tüm parasını alırım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.05.2024 11:21
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    Soudi Al Nadak Dubaili milyoner kocasıyla haytaına dair yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada bir hayli popüler. Kendisini "Zengin bir ev hanımıyım" diyerek tanımlayan Nadak, kocasının kendisini aldatması durumunda ona uygulayacağı cezayı anlattı. Fenomen isim milyoner kocasının kendisini aldatması durumunda tüm parasını alacağını açıkladı.

    TikTok'ta sıklıkla Dubai'deki lüks hayatına dair paylaşımlar yapan Soudi Al Nadak geniş bir takipçi kitlesine sahip. Aslen Birleşik Krallıklı olan ancak şu anda kocası Jamal ile BAE'de yaşayan ev hanımı evlendiğinde eşinin ailesinin kendisine çeyiz olarak 8 milyon sterlin (yaklaşık 322 milyon 357 bin TL) verdiğini söyledi. Aynı zamanda Nadak eşiyle evlenmeden önce bir sözleşme yaptığını da dile getirdi.

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    Kocasıyla parası için evlendiğini söyleyenlere sert tepki gösteren Nadak evlilik sözleşmesinde eşinin kendisini aldatması durumunda servetinin tamamını almasını sağlayan bir madde eklediğini ifade etti.

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    Eğer kocası ikinci bir eş almak isterse önce ondan izin alması gerektiğini de sözlerine ekleyen Nadak, "Evlilik sözleşmesine, eğer beni aldatırsa servetinin yüzde 100'ünü bana vermek zorunda kalacağına dair bir madde koydum. Böylece beni aldatırsa asla aileme güvenmek zorunda kalmayacağım. Çocuklarımı da bu madde sayesinde koruma altına aldım" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Dubai milyoner
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