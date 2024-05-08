Ankara'daki sadece kadınlara hizmet veren eğlence merkezinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bir gören bir daha baktı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Ankara'da sadece kadın müşterilerini ağırlayan ve kadınlara hizmet veren bir eğlence merkezi gösterildi.

Kadınların yerlere oturduğu görüntülerde müzik eşliğinde dans ettikleri anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kullanıcılar o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadınlar matinasına benziyor. Ne güzel eğlenmişler" yorumunda bulundu. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğlenmeleri harika" yorumunu yaptı.







