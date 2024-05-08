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    4. Bir değil iki değil tam dört restoranda! Yiyip içip hesap ödemeden kaçmışlardı... Yakayı ele verince suçlarını itiraf ettiler

    Bir değil iki değil tam dört restoranda! Yiyip içip hesap ödemeden kaçmışlardı... Yakayı ele verince suçlarını itiraf ettiler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.05.2024 14:59
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    Bernard ve Ann McDonagh çifti Galler'deki birden fazla restoranda yüzlerce pound değerindeki hesapları ödemedikleri için dolandırıcılık suçuyla aranıyordu. Ailecek yemek yedikleri restoranlarda hesap ödemediklerini kabul eden çift yakalandı. Çift dolandırıcılık suçuyla 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

    MYNET|DIŞ HABERLER Güney Galler'deki restoranlarda menüdeki en pahalı yemekleri sipariş ettikten sonra hesap ödemeden mekanlardan kaçan Bernard ve Ann McDonagh çifti aylarca süren takibin ardından yakalandı.

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    WalesOnline'ın haberine göre, çift tam 4 farklı restoranda benzer bir şekilde yemek yedikleri ve hesap ödemediklerine yönelik suçlamaları kabul etti.

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    dolandırıcılık Galler restoran hesap
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