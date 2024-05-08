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    4. "Türkiye'de yaşayan Almanlarız" diyerek yaptığı paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! "Herkes ajan olduğumuzu dünüşüyor"

    "Türkiye'de yaşayan Almanlarız" diyerek yaptığı paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! "Herkes ajan olduğumuzu dünüşüyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.05.2024 10:43
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    Türkiye'de yaşadığını dile getiren bir kadın ve bir erkeğin Alman'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede viral olmayı başardı. Türkiye'de yaşadıktan sonra günlük hayatlarında değişiklikler meydana geldiğini söyleyen ikilinin paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.

    Almanya'dan Türkiye'ye taşındıklarını ve Türkiye'de yaşadıklarını dile getiren bir kadın ile bir erkeğin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    İkili paylaşımında, "Biz Türkiye'de yaşayan Almanlarız tabii ki eve girerken ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. 'Her havuzun dibi aynı' cümlesinin ne demek olduğunu biliyoruz. Tabii ki herkes ajan olduğumuzu düşünüyor" ifadelerini kullanınca sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ajan değil miymiş? Bu artık bir sır değil" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Her havuzun dibi aynı mı? Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum" yorumunda bulundu.

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