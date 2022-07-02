Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını kampın 4'üncü gününde Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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