SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Öte yandan kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Emre Satılmış ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Sivasspor yarın kamptaki ilk hazırlık maçında Haladas Stadyumu'nda Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas ile karşılaşacak.
Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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