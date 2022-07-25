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Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede

25.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban, adliyeye sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan A.Y. (24) çelik yelek ve miğfer giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Yıldızeli Adliyesi'ne getirildi.

Adliye girişinde bir basın mensubunun "Neden öldürdünüz?" sorusuna A.Y, "Sizi ilgilendirmez." diye karşılık verdi.

Savcılıktaki işlemleri süren A.Y'nin nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y, dün, Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü Osman Tamer (58), Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'a (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etmiş, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede

Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede

Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede

Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede

Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede

Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede

Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede

Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede

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