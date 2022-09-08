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Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

08.09.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

SİVAS (AA) - Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı’ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattı çalışmaları devam ediyor.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ve DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, toplam 52 kilometre uzunluğa sahip olacak hattın 15 kilometrelik ilk etabında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Kent için büyük önem taşıtan projeyi adım adım takip ettiklerini belirten Bilgin, "Sivas'ın susuz kalmaması adına hep birlikte büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müteahhit firmamız çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 4 Eylül Barajı’ndaki su tamamen bitmeden, Pusat Özen Barajı’ndaki suyu buraya taşımayı planlıyoruz. Bu noktada büyük bir gayretle çalışmalarını sürdüren DSİ Bölge Müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bilgin, geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan kuraklığa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda halkımızdan bir ricada bulunmak istiyorum. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ancak suyu tasarruflu kullanmak adına vatandaşımızdan da özel bir gayret bekliyoruz. Çünkü suyumuz sınırsız değil. 4 Eylül Havzası'na bu yıl yağış oldukça az oldu, bundan dolayı da sıkıntı çekebiliriz. Biz çalışmalarımızı hızlandıracağız, vatandaşımız da tasarruf sağlayacak ve böylece şehrimizde su sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız."

Milletvekili Mehmet Habib Soluk da projenin Sivas için çok önemli olduğunu vurgulayarak, ekim sonuna kadar iki barajı buluşturmuş olacaklarını aktardı.

Projenin, kuraklık nedeniyle yıl içerisinde su seviyesi zaman zaman kritik seviyeye inen 4 Eylül Barajı'na can suyu olması hedefleniyor.

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kuraklık içme suyu

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Sabah
05:59
Öğle
12:35
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