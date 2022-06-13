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Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

13.06.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta park halindeyken yanan halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Tuzlugöl Mahallesi'nde Gazi Yıldırım'a ait park halindeki 58 H 0053 plakalı halk otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

Sivas'ta park halindeki halk otobüsü yandı

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yangın Sivas

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