Sivas'ta yerli şeker pancarı tohumu geliştirilme çalışmaları sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta 3 üniversitenin iş birliğiyle 450 şeker pancarı genotipi üzerinde yürütülen ıslah çalışmalarıyla yerli ve milli tohum elde edilerek dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Kentte, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinin girişimiyle yaklaşık 3 yıl önce hastalıklara ve farklı iklim koşullarına dayanıklı yerli şeker pancarı tohumu elde edilmesine yönelik proje geliştirildi.

Projeye, iş birliği protokolleri ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi akademisyenleri de destek verdi.

Bu çerçevede, SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi laboratuvarlarında 450 farklı şeker pancarı genotipi üzerinde melezleme çalışmalarına başlandı.

Fakülte bünyesindeki Tarımsal Ar-Ge Merkezi'nde deneme ekimi de yapılan şeker pancarı tohumlarının morfolojik gelişimlerinin iyi düzeyde olduğu gözlemlendi.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı da olan SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy, AA muhabirine, Türkiye'nin şeker pancarı tohumluğunda yüzde 100 dışa bağımlı olduğunu dile getirerek, "Bugün piyasaya hakim olan birkaç şirket var ve bunların hepsi yurt dışı menşeili. Bu nedenle üniversite olarak yerli tohum geliştirilmesine yönelik çalışma başlattık ve devam ediyoruz. 450 farklı şeker pancarı genotipi üzerinde çalışıyoruz. Bu genotiplerde melezleme çalışmalarını fakültemizin moleküler genetik ve biyoteknoloji laboratuvarlarında yürütüyoruz." dedi.

Her bir genotipin yapılarının birbirinden farklı olduğuna dikkati çeken Karaköy, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar içerisinde hastalıklara ve iklim koşullarına dayanıklılık bakımından farklı özellikler gösterenler var. Biz bunları belirleyerek melezleme yapıyoruz. Mevcut çeşitlerden üstün bir çeşit yakalamamız gerekiyor. Bunun için de dünyada hangi teknikler kullanılıyorsa biz de o tekniklerle ıslah çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalar sona erdiğinde ilk yerli ve milli şeker pancarı tohumlarını çiftçimizin hizmetine sunacağız."