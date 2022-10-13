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Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

13.10.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklerin temel maddesi soğan, doğru muhafaza edilmediğinde çok çabuk bozulabilir. YouTube’da büyük bir takipçi kitlesi olan profesyonel şef, paradan tasarruf edebileceğiniz bir soğan hilesi paylaştı. Sadece yarım saatte soğanları 6 aya kadar taze tutabilirsiniz.

Ekonomik maliyetler artıkça, herkes her harcamadan tasarruf etmenin yolunu arıyor. YouTube'daki SORTEDfood'un şefi ve kurucu ortağı Ben Ebbrell, bunu yapmanın başlıca yollarından birinin evdeki yiyecek israfını azaltmak ve alışveriş yaparken harcamalarınız konusunda dikkatli olmak olduğunu söylüyor.

Soğan, birçok evde temel bir besindir. Yanlış saklanırsa, yemeğe lezzet katmak yerine çok kutusuna gidebilirler.

SOĞAN UZUN SÜRE NASIL SAKLANIR?

Uzmanlar, tüketicilerin yüzde 70'inin aldığı soğanların bir kısmını yanlış muhafaza ettikleri için çöpe attıklarını buldu.
Express.co.uk'ye konuşan Ben, "Birleşik Krallık'taki gıda atıklarının büyük çoğunluğu evde gerçekleştiği için depolama önemlidir. Depolama rotasyonu da çok önemlidir." Ben, soğanlarınızın raf ömrünü artırmanın iki basit yolu olduğunu açıkladı.
Dedi ki: "Gerçekten kolay bir tüyo, soğanlarınızı buzdolabında saklamaktır. Ancak bazı insanlar, buzdolabındaki diğer yiyeceklere soğan kokusu verebildikleri için üzerini açıkta bırakmamayı tercih ederler. Ancak bu ideal koşullarda bile soğan filizlenmeye başlayabilir.
Alternatif olarak, biraz soğan doğramak için fazladan biraz zaman harcamaya hazırsanız, raf ömürlerini daha da uzatabilir ve bu süreçte biraz tasarruf edebilirsiniz.
Yarım saatlik boş vaktiniz varsa ve para biriktirmek istiyorsanız, bir sürü soğan alın ve onları soyun ve doğrayın.
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Anahtar Kelimeler:
soğan
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