Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Ekonomik maliyetler artıkça, herkes her harcamadan tasarruf etmenin yolunu arıyor. YouTube'daki SORTEDfood'un şefi ve kurucu ortağı Ben Ebbrell, bunu yapmanın başlıca yollarından birinin evdeki yiyecek israfını azaltmak ve alışveriş yaparken harcamalarınız konusunda dikkatli olmak olduğunu söylüyor.
Soğan, birçok evde temel bir besindir. Yanlış saklanırsa, yemeğe lezzet katmak yerine çok kutusuna gidebilirler.
SOĞAN UZUN SÜRE NASIL SAKLANIR?
Uzmanlar, tüketicilerin yüzde 70'inin aldığı soğanların bir kısmını yanlış muhafaza ettikleri için çöpe attıklarını buldu.
Express.co.uk'ye konuşan Ben, "Birleşik Krallık'taki gıda atıklarının büyük çoğunluğu evde gerçekleştiği için depolama önemlidir. Depolama rotasyonu da çok önemlidir." Ben, soğanlarınızın raf ömrünü artırmanın iki basit yolu olduğunu açıkladı.
Dedi ki: "Gerçekten kolay bir tüyo, soğanlarınızı buzdolabında saklamaktır. Ancak bazı insanlar, buzdolabındaki diğer yiyeceklere soğan kokusu verebildikleri için üzerini açıkta bırakmamayı tercih ederler. Ancak bu ideal koşullarda bile soğan filizlenmeye başlayabilir.
Alternatif olarak, biraz soğan doğramak için fazladan biraz zaman harcamaya hazırsanız, raf ömürlerini daha da uzatabilir ve bu süreçte biraz tasarruf edebilirsiniz.
Yarım saatlik boş vaktiniz varsa ve para biriktirmek istiyorsanız, bir sürü soğan alın ve onları soyun ve doğrayın.
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