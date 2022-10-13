Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Ekonomik maliyetler artıkça, herkes her harcamadan tasarruf etmenin yolunu arıyor. YouTube'daki SORTEDfood'un şefi ve kurucu ortağı Ben Ebbrell, bunu yapmanın başlıca yollarından birinin evdeki yiyecek israfını azaltmak ve alışveriş yaparken harcamalarınız konusunda dikkatli olmak olduğunu söylüyor.

Soğan, birçok evde temel bir besindir. Yanlış saklanırsa, yemeğe lezzet katmak yerine çok kutusuna gidebilirler.