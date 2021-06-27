Solmaz Çiros mayosuyla poz verince olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu. Seda Sayan'ın sunduğu program ile meşhur olan Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.

Kilolu haliyle dikkat çekti

Solmaz Çiros mayosuyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşarak adeta düşman çatlattı. Ünlü gelin adayının takipçileri ise Çiros'un kilolarını eleştirdi.

Bazı takipçiler ise nasıl iyi hissediyorsa o kiloda güzel olduğunu söyleyerek Solmaz Çiros'a destek oldu.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'E SERT ÇIKMIŞTI Armağan Çağlayan, YouTube'da yayınlanan programının yeni bölümü için, daha önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros'u davet etmişti. Ancak Çiros, Çağlayan'ın kendisine selam bile vermediğini söyleyerek programı terk etmişti.

Çiros açıklamasında "Televizyon programlarına çıktığımda beni dört dörtlük ağırlıyorlar. Ben oraya sorgu masasına gelmedim. Kendine öyle bir strateji yaratmaya çalıştı. Beni beğenmedi ya da bilmiyorum. Beni beğenmediysen programına neden çağırıyorsun. Çok kırıldım" demişti.