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  4. Son 20 yılın en büyük gafları! Ünlülerin bu sözlerine inanamayacaksınız

Son 20 yılın en büyük gafları! Ünlülerin bu sözlerine inanamayacaksınız

14.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik yarışmasında sunuculuk yapan Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler arasında ilginç diyalog yaşandı. Berfu Yenenler’in yaptığı gaf Eser Yenenler’i kıpkırmızı yaptı. Bu olayın ardından ünlülerin daha ne gaflar yaptığını sizler için bir araya getirdik.

Kamera önüne çıkmak büyük bir cesaret istiyor. Milyonlar sizi izlerken ağzınızdan çıkacak bir kelime yıllarca konuşulmanıza neden olabiliyor. Ünlü isimler de kameralar önüne her ne kadar alışık olsalar da yaptıkları gaflarla gündem oldular. Son olarak yaptığı gafla konuşulan isim Berfu Yenenler oldu. Bu haberimizde son 20 yılda yapılan en büyük gafları bir araya getirdik. Bazılarını hatırlayacak, bazılarına da “yok artık bunu da mı söylemiş” diyeceksiniz.

BERFU YENENLER’İN GAFI GECEYE DAMGASINI VURMUŞTU

Kendisi güzellik yarışmasında dereceye girerek ünlü olan isimlerden biri olan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile güzellik yarışmasını sundu. Eser Yenenler, heyecanlanan eşine “sunumu bana bırak istersen” deyince, Berfu Yenenler de “kendimi ne zaman sana bıraksam, çocuğumuz oluyor” diyerek karşılık verdi. İkilinin bu diyaloğu salondakileri kahkahaya boğdu. Bu gafın ardından son 20 yıla damgasını vuran diğer gaflar akıllara geldi. İşte o liste…

Hülya Avşar

Hülya Avşar
Her sözü ayrı bir olay olan Avşar Kızı, şarkıcı Alişan’a söyledikleriyle olay olmuştu. Hülya Avşar, Alişan’a “Sen askerdeyken ne azmışsındır” sözleriyle duyanları şoke etmişti.

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yıllar önce yaptığı gafla hala konuşulan isimler arasında. Esmersoy, “Erkekler top görünce hemen dokunmaya ve vurmaya çalışıyor. Topu kıskanıyorum.” demişti.

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş
Ebru Gündeş de kafası karışmış olacak ki ilginç sözleriyle gündem olmuştu. Gündeş "Sade sadelikten gelir. O yüzden sadeyi tercih ettim!" diyerek beyin yakan açıklamalarda bulunmuştu. Gündeş’in bir diğer gafı da Müzik yarışmasında Dersimli olduğunu söyleyen yarışmacıya: "Herkes Karadenizlilere olan hayranlığımı bilir. Bir Karadenizli yarışmacı ile çalışmayı çok isterim." demişti.

Cüneyt Arkın

Cüneyt Arkın
Usta oyuncu Cüneyt Arkın ilginç hesaplamasıyla gaf yapmıştı. Arkın şöyle demişti: “İstanbul'un 5'te yarısını gezdim."
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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
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