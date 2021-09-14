Son 20 yılın en büyük gafları! Ünlülerin bu sözlerine inanamayacaksınız

Kamera önüne çıkmak büyük bir cesaret istiyor. Milyonlar sizi izlerken ağzınızdan çıkacak bir kelime yıllarca konuşulmanıza neden olabiliyor. Ünlü isimler de kameralar önüne her ne kadar alışık olsalar da yaptıkları gaflarla gündem oldular. Son olarak yaptığı gafla konuşulan isim Berfu Yenenler oldu. Bu haberimizde son 20 yılda yapılan en büyük gafları bir araya getirdik. Bazılarını hatırlayacak, bazılarına da “yok artık bunu da mı söylemiş” diyeceksiniz.

BERFU YENENLER’İN GAFI GECEYE DAMGASINI VURMUŞTU

Kendisi güzellik yarışmasında dereceye girerek ünlü olan isimlerden biri olan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile güzellik yarışmasını sundu. Eser Yenenler, heyecanlanan eşine “sunumu bana bırak istersen” deyince, Berfu Yenenler de “kendimi ne zaman sana bıraksam, çocuğumuz oluyor” diyerek karşılık verdi. İkilinin bu diyaloğu salondakileri kahkahaya boğdu. Bu gafın ardından son 20 yıla damgasını vuran diğer gaflar akıllara geldi. İşte o liste…

Hülya Avşar Her sözü ayrı bir olay olan Avşar Kızı, şarkıcı Alişan’a söyledikleriyle olay olmuştu. Hülya Avşar, Alişan’a “Sen askerdeyken ne azmışsındır” sözleriyle duyanları şoke etmişti.

Burcu Esmersoy Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yıllar önce yaptığı gafla hala konuşulan isimler arasında. Esmersoy, “Erkekler top görünce hemen dokunmaya ve vurmaya çalışıyor. Topu kıskanıyorum.” demişti.

Ebru Gündeş Ebru Gündeş de kafası karışmış olacak ki ilginç sözleriyle gündem olmuştu. Gündeş "Sade sadelikten gelir. O yüzden sadeyi tercih ettim!" diyerek beyin yakan açıklamalarda bulunmuştu. Gündeş’in bir diğer gafı da Müzik yarışmasında Dersimli olduğunu söyleyen yarışmacıya: "Herkes Karadenizlilere olan hayranlığımı bilir. Bir Karadenizli yarışmacı ile çalışmayı çok isterim." demişti.