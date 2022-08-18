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Son dakika: "1-2 gün içinde imzalayacağız!" Anthony Nwakaeme için Galatasaray masadan kalktı!

18.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da kazanılan büyük zaferde çıktığı 36 resmi maçta 15 gol - 11 asistle başrol oynayan isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray ile görüşen Nijeryalı yıldızın geleceği belli oldu. Nwakaeme'nin menajeri transfere dair açıklamalarda bulunurken, sarı - kırmızılıların tecrübeli futbolcuyla ilgili planı da ortaya çıktı. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bordo - mavili takıma veda etmişti. Trabzonspor'da forma giydiği süre boyunca gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldız için Galatasaray iddiası gündeme gelmişti...

ANTHONY NWAKAEME'DE FLAŞ GELİŞME

GALATASARAY MASAYA OTURMUŞTU

GALATASARAY MASAYA OTURMUŞTU
Galatasaray, bonservisini eline alan Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başlamış ve oyuncunun şartlarını görüşmek için menajer William D'Avila ile masaya oturmuştu.

GERİ ADIM ATILDI

GERİ ADIM ATILDI
Sarı - kırmızılı yönetim, pazarlıklarda sürekli olarak fiyat artırımına gidilmesi ve diğer kulüplerden alınan tekliflerin masaya getirilmesi sonucunda görüşmelerde geri adım attı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ AMA...

OKAN BURUK ONAY VERDİ AMA...
Teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği Nwakaeme için Galatasaray Yönetimi, şartların uygun olmaması nedeniyle masadan kalktı ve transferi askıya aldı.

NWAKAEME'NİN İSTEKLERİ...

NWAKAEME'NİN İSTEKLERİ...
Galatasaray'ın Anthony Nwakaeme'ye 1.1 milyon euro önerdiği, Nijeryalı yıldızın ise 2 milyon euro'yu aşan bir ücret istediği ifade edildi.

MENAJERİ DE DUYURDU

MENAJERİ DE DUYURDU
Öte yandan Nwakaeme'nin menajeri William D'Avila, yaptığı açıklamada Galatasaray opsiyonunun ortadan kalktığını duyurdu.
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