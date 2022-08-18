Son dakika: "1-2 gün içinde imzalayacağız!" Anthony Nwakaeme için Galatasaray masadan kalktı!

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bordo - mavili takıma veda etmişti. Trabzonspor'da forma giydiği süre boyunca gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldız için Galatasaray iddiası gündeme gelmişti...

ANTHONY NWAKAEME'DE FLAŞ GELİŞME

GALATASARAY MASAYA OTURMUŞTU Galatasaray, bonservisini eline alan Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başlamış ve oyuncunun şartlarını görüşmek için menajer William D'Avila ile masaya oturmuştu.

GERİ ADIM ATILDI Sarı - kırmızılı yönetim, pazarlıklarda sürekli olarak fiyat artırımına gidilmesi ve diğer kulüplerden alınan tekliflerin masaya getirilmesi sonucunda görüşmelerde geri adım attı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ AMA... Teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği Nwakaeme için Galatasaray Yönetimi, şartların uygun olmaması nedeniyle masadan kalktı ve transferi askıya aldı.

NWAKAEME'NİN İSTEKLERİ... Galatasaray'ın Anthony Nwakaeme'ye 1.1 milyon euro önerdiği, Nijeryalı yıldızın ise 2 milyon euro'yu aşan bir ücret istediği ifade edildi.