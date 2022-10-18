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Son dakika: 40 milyon euro! Dünyanın gözü Fenerbahçe'de! Devler, milyonlarca euro'yu Arda Güler, Diego Rossi ve İsmail Yüksek için gözden çıkardı...

18.10.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 20 puanla maç eksiği olmasına rağmen lider Adana Demirspor'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de futbolcuların gösterdiği performanslar dikkat çekiyor. Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından form grafiklerini üst seviyeye çeken İsmail Yüksek ve Diego Rossi'nin yanı sıra bulduğu şansları iyi değerlendiren Arda Güler için dünya devleri sıraya girdi. Üç isim için toplam kazancın 40 milyon euro'yu bulması bekleniyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus, camiaya kattığı pozitif havanın yanı sıra oyunculara da büyük katkıda bulundu. Birçok futbolcu bireysel performansını en üst seviyeye çekerken, Avrupa kulüplerinin de gözü sarı - lacivertlilere çevrildi. Portekizli çalıştırıcının bu sezon sıkça tercih ettiği İsmail Yüksek ve Diego Rossi için talipler olduğu ortaya çıkarken, Arda Güler'in peşinde olan dünya devi de belli oldu.

DÜNYANIN GÖZÜ FENERBAHÇE'DE

İSMAİL YÜKSEK DİKKAT ÇEKTİ

İSMAİL YÜKSEK DİKKAT ÇEKTİ
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelişi sonrasında performansıyla beğeni toplayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek, İspanya La Liga ekiplerinin dikkatini çekti.

CELTA VIGO VE VILLARREAL

CELTA VIGO VE VILLARREAL
Kalitesini ve potansiyelini ortaya koyan 23 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo ve Villarreal'in gözlemcilerinin radarına takıldı.

10 MİLYON EURO

10 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin de yeni sözleşme teklif etmeye hazırlandığı Yüksek için devre arasında iki kulübün harekete geçeceği ve 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklif yapacağı öne sürüldü.

ROSSI BU SEZONA DA İYİ BAŞLADI

ROSSI BU SEZONA DA İYİ BAŞLADI
Sarı - lacivertli kulübe geçtiğimiz sezon Los Angeles Galaxy'den transfer edilen Diego Rossi, başarılı geçirdiği 2021/22 sezonunun ardından bu sezona da oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

2 GOL - 7 ASİST

2 GOL - 7 ASİST
Şimdiden 19 resmi maçta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 7 asistlik bir performans sergilerken, Brezilya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.
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