Son dakika: 40 milyon euro! Dünyanın gözü Fenerbahçe'de! Devler, milyonlarca euro'yu Arda Güler, Diego Rossi ve İsmail Yüksek için gözden çıkardı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus, camiaya kattığı pozitif havanın yanı sıra oyunculara da büyük katkıda bulundu. Birçok futbolcu bireysel performansını en üst seviyeye çekerken, Avrupa kulüplerinin de gözü sarı - lacivertlilere çevrildi. Portekizli çalıştırıcının bu sezon sıkça tercih ettiği İsmail Yüksek ve Diego Rossi için talipler olduğu ortaya çıkarken, Arda Güler'in peşinde olan dünya devi de belli oldu.