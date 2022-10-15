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Son dakika: '5. Fatih Terim dönemi!' Galatasaray camiası ayakta! "Okan Buruk'un yerine geliyor" iddiası ortalığı karıştırdı...

15.10.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı - kırmızılılar; sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, sosyal medya karıştı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu flaş ifadeler kullanırken, ortaya atılan Fatih Terim iddiası sonrasında camia ayaklandı. İngiliz basınında çıkan ayrılık haberleriyle birlikte Fatih Terim'le ilgili gelen haber kamuoyunda tartışma yarattı.

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu ve 7 maç aradan sonra yenilgi aldı. Sarı - kırmızılı taraftarlar, takımlarının oynadığı oyunu eleştirirken, teknik direktör Okan Buruk'a da yoğun tepki gösterdi. Ligde 17 puanı bulunan Aslan'ın hocası Buruk ile ilgili ise çok ciddi bir iddia ortaya atıldı.

FATİH TERİM İDDİASI OLAY YARATTI

İNGİLİZLER DUYURMUŞTU

İNGİLİZLER DUYURMUŞTU
Kayserispor maçı sonrasında eleştiri yağmuruna tutulan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için hafta içinde İngiliz basınında bir haber yazılmıştı.

"GALATASARAY YÖNETİMİ İSTEMİYOR"

"GALATASARAY YÖNETİMİ İSTEMİYOR"
Haberde Galatasaray Yönetimi'nin Okan Buruk ile yolları ayırarak Nuno Espirito Santo'yu göreve getirme hedefinin olduğu ifade edilmişti.

TOROĞLU'NDAN FLAŞ SÖZLER

TOROĞLU'NDAN FLAŞ SÖZLER
Bu iddianın ardından spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

"ÇOK NET GÖRÜNÜYOR"

"ÇOK NET GÖRÜNÜYOR"
Deneyimli çalıştırıcının sistemini eleştiren Toroğlu, "Okan Buruk takıma 3 gün izin vermiş. Arkadaş senin Avrupa'n yok bir şeyin yok ne izni veriyorsun oyunculara? Olay tamamen Okan Buruk'ta, istenileni veremiyor şu ana kadar. Futbolcuların hiçbir bağlantısı yok birbiriyle. Çok net görünüyor." dedi.

"BUNU BEN DUYDUYSAM..."

"BUNU BEN DUYDUYSAM..."
Öte yandan aldığı bir duyumu paylaşan Erman Toroğlu, "Galatasaray yönetiminin yurt dışında bazı isimlerle görüşmeler yaptığı dedikoduları kulağıma geldi. Ben duyduysam Okan Buruk da duymuştur." şeklinde konuştu.
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