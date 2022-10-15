Son dakika: 7 maç sonra kayıp! Galatasaray, Kayseri'de yıkıldı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki takımın da 90 dakika boyunca büyük bir mücadele sergilediği karşılaşmada büyük bir heyecan yaşandı. İlk ve ikinci yarılarda birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Kayserispor oldu.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mario Gavranovic ve 34. dakikada Onur Bulut kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 86. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Galatasaray'ın 56. dakikada bulduğu Barış Alper Yılmaz ile gol, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.

Bu sonucun ardından 2 maçlık kazanamama serisini sonlandıran Kayserispor, puanını 16'ya yükseltti ve 8. sırada yer aldı. Süper Lig'de 7 maç aradan sonra yenilen Galatasaray ise 17 puanla 7. sıraya geriledi.

Galatasaray, gelecek hafta Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, ligde son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray takımı, müsabakaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Midtsjö, Yunus Akgün, Mertens, Mata, Icardi ilk 11 ile çıktı.

Galatasaray yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Gomis, Berkan Kutlu, Rashica, Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz yer aldı.

MATA VE ICARDI İLK 11'DE BAŞLADI

Teknik direktör Okan Buruk, ligin 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de oynattığı Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Gomis'i Kayserispor karşısında yedek soyundurdu. Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11’de Kazımcan Karataş, Mata ve Icardi'ye şans verdi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasını bay geçmişti.

KAYSERİSPOR'DA 11 DEĞİŞMEDİ

Kayserispor teknik heyeti ise Galatasaray karşısına, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı HangiKredi Ümraniyespor maçının 11'ini sahaya sürdü.

Kayseri ekibi, müsabakaya Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Mensah, Kemen, Cardoso, Gavranovic ilk 11 ile başladı.

Yukatel Kayserispor yedek kulübesinde Abdulkadir Taşdan, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Thiam, Bertolacci yer aldı.

İki takım sahaya birlikte, "Milletimizin Başı Sağolsun" yazılı pankart ile çıktı.

Karşılaşma öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.