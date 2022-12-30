Son dakika: Ahmet Çakar'dan Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası çok ağır sözler! 'Bir rezillik daha var', 'Sezon sonuna kadar hakemlik yaptırmayın!'

"SİVAS'IN PUANI GASP EDİLDİ"

"Üstelik bir VAR incelemesinde AVAR hakemi düğmeye basar ve bir potansiyel penaltı mı ya da potansiyel bir ofsayt mı var kamuoyuna duyurur. Bu gol niye iptal edildi bilmiyorum! Bunun adı açıkça Sivas'ın puanını gasp etmektir."