Son dakika: Ahmet Çakar'dan Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası çok ağır sözler! 'Bir rezillik daha var', 'Sezon sonuna kadar hakemlik yaptırmayın!'

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 2022 yılını lider kapatmıştı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un bulduğu gol, hakem Erkan Özdamar'ın VAR incelemesinin ardından iptal edilmiş ve ev sahibi ekip, müsabakanın ardından adeta isyan etmişti.
Spor yazarı Ahmet Çakar, Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Çakar'ın Sabah'taki yazısı...
"Sivas'ta hakemlik adına skandal, korkunç ve göstere göstere tetikçilik yapılan bir maç yaşandı. Eğer TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, temiz ve iyi niyetliyse Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'e sezon sonuna kadar hakemlik yaptırmaz."
"Hakem kararları maçın önüne geçti. Sivas'ın bir golü iptal edildi, ben anlamadım. Eski hakemlere sordum onlar da anlamadı. Büyüteçi elime aldım, yine bir şey göremedim. VAR hakemi niye çağırdı, hakem dakikalarca inceleyip golü niye iptal etti belli değil."
"Üstelik bir VAR incelemesinde AVAR hakemi düğmeye basar ve bir potansiyel penaltı mı ya da potansiyel bir ofsayt mı var kamuoyuna duyurur. Bu gol niye iptal edildi bilmiyorum! Bunun adı açıkça Sivas'ın puanını gasp etmektir."
"Hele hele uzatmanın 13. dakikasında bir rezillik daha var ki kabul edilemez. Nelsson kafa topuna çıkıyor, neymiş VAR'a göre bir penaltı. Allah'tan öncesinde ofsayt vardı ki bir rezillik daha yaşanmadı. Artık Türk futbolunda yaşananlar hakem hatasını geçti gaspa ve tetikçiliğe dönüştü."