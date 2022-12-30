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  4. Son dakika: Ahmet Çakar'dan Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası çok ağır sözler! 'Bir rezillik daha var', 'Sezon sonuna kadar hakemlik yaptırmayın!'

Son dakika: Ahmet Çakar'dan Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası çok ağır sözler! 'Bir rezillik daha var', 'Sezon sonuna kadar hakemlik yaptırmayın!'

30.12.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, maçın ardından karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çakar, Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'e sezon sonuna kadar maç verilmemesi gerektiğini söyledi.

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 2022 yılını lider kapatmıştı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un bulduğu gol, hakem Erkan Özdamar'ın VAR incelemesinin ardından iptal edilmiş ve ev sahibi ekip, müsabakanın ardından adeta isyan etmişti.

AHMET ÇAKAR'DAN OLAY SÖZLER

Spor yazarı Ahmet Çakar, Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Çakar'ın Sabah'taki yazısı...

"SEZON SONUNA KADAR HAKEMLİK YAPTIRMAZ"

"SEZON SONUNA KADAR HAKEMLİK YAPTIRMAZ"

"Sivas'ta hakemlik adına skandal, korkunç ve göstere göstere tetikçilik yapılan bir maç yaşandı. Eğer TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, temiz ve iyi niyetliyse Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'e sezon sonuna kadar hakemlik yaptırmaz."

"NEDEN İPTAL ETTİ BELLİ DEĞİL"

"NEDEN İPTAL ETTİ BELLİ DEĞİL"

"Hakem kararları maçın önüne geçti. Sivas'ın bir golü iptal edildi, ben anlamadım. Eski hakemlere sordum onlar da anlamadı. Büyüteçi elime aldım, yine bir şey göremedim. VAR hakemi niye çağırdı, hakem dakikalarca inceleyip golü niye iptal etti belli değil."

"SİVAS'IN PUANI GASP EDİLDİ"

"SİVAS'IN PUANI GASP EDİLDİ"

"Üstelik bir VAR incelemesinde AVAR hakemi düğmeye basar ve bir potansiyel penaltı mı ya da potansiyel bir ofsayt mı var kamuoyuna duyurur. Bu gol niye iptal edildi bilmiyorum! Bunun adı açıkça Sivas'ın puanını gasp etmektir."

"BİR REZİLLİK DAHA VAR"

"BİR REZİLLİK DAHA VAR"

"Hele hele uzatmanın 13. dakikasında bir rezillik daha var ki kabul edilemez. Nelsson kafa topuna çıkıyor, neymiş VAR'a göre bir penaltı. Allah'tan öncesinde ofsayt vardı ki bir rezillik daha yaşanmadı. Artık Türk futbolunda yaşananlar hakem hatasını geçti gaspa ve tetikçiliğe dönüştü."

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