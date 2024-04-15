SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. SON DAKİKA: Alanyaspor-Galatasaray maçında Fatih Tekke çılgına döndü, hakemin üzerine yürüyünce kırmızı kart gördü

SON DAKİKA: Alanyaspor-Galatasaray maçında Fatih Tekke çılgına döndü, hakemin üzerine yürüyünce kırmızı kart gördü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2024 20:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan sürerken 32. hafta karşılaşmasında Galatasaray Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın 18. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke gördüğü kırmızı kartla saha dışında kaldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Oldukça hızlı başlayan mücadele karşılıklı ataklar şeklinde devam ederken, 18. dakikada ortalık bir anda karıştı.

Muslera'nın uzun topunda Galatasaray Icardi ile tehlikeli geldi ancak kaleci Ertuğrul kalesini terk ederek topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

DİREKT KIRMIZI ÇIKTI

2024-4-15_20-20-33

Bu esnada Alanyaspor teknik patronu Fatih Tekke pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle yardımcı hakemin üzerine yürüdü ve maçın orta hakemi Tekke'ye direkt kırmızı kart göstererek saha dışına gönderdi.

Kırmızı kart sonrası Alanyaspor teknik heyeti çok sinirlenirken kulüp idari yöneticilerinden Mevlüthan Çavuşoğlu da sarı kart gördü ve maç kaldığı yerden devam etti.

İŞTE O ANLAR...

(*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor Fatih Tekke kırmızı kart son dakika galatasaray maçı erden süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL | AK Partili isim 'Oradan kötü kokular geliyor' diyerek isyan etti!

ÖZEL | AK Partili isim 'Oradan kötü kokular geliyor' diyerek isyan etti!

Devlet Bahçeli davet etti! Saffet Sancaklı geçtiğimiz aylarda istifa ettiği MHP'ye geri döndü

Devlet Bahçeli davet etti! Saffet Sancaklı geçtiğimiz aylarda istifa ettiği MHP'ye geri döndü

Alanya'da saha kenarı karıştı! Hakem kırmızı kartını çıkardı

Alanya'da saha kenarı karıştı! Hakem kırmızı kartını çıkardı

Maça saatler kala Wanda Nara'da paylaşım! Kimse neler olduğunu anlamadı

Maça saatler kala Wanda Nara'da paylaşım! Kimse neler olduğunu anlamadı

Beşiktaş Santos'a ödenen parayı paylaştı, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı!

Beşiktaş Santos'a ödenen parayı paylaştı, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.