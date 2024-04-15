SON DAKİKA: Alanyaspor-Galatasaray maçında Fatih Tekke çılgına döndü, hakemin üzerine yürüyünce kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Oldukça hızlı başlayan mücadele karşılıklı ataklar şeklinde devam ederken, 18. dakikada ortalık bir anda karıştı.

Muslera'nın uzun topunda Galatasaray Icardi ile tehlikeli geldi ancak kaleci Ertuğrul kalesini terk ederek topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

DİREKT KIRMIZI ÇIKTI

Bu esnada Alanyaspor teknik patronu Fatih Tekke pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle yardımcı hakemin üzerine yürüdü ve maçın orta hakemi Tekke'ye direkt kırmızı kart göstererek saha dışına gönderdi.

Kırmızı kart sonrası Alanyaspor teknik heyeti çok sinirlenirken kulüp idari yöneticilerinden Mevlüthan Çavuşoğlu da sarı kart gördü ve maç kaldığı yerden devam etti.

İŞTE O ANLAR...

(*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

